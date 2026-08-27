"Епіцентр", Roshen, "Аврора", Comfy та інші: які об'єкти горіли після нового удару РФ (відео)

Після удару Росії по Києву та Київській області загорілись склади низки українських компаній, розповіла нардепка Софія Федина. У мережі з'явились кадри палаючих будівель, а Державна служба надзвичайних ситуацій підтвердила повітряну атаку на склади у Бориспільському районі. Які нові об'єкти постраждали від російського обстрілу, який почався вночі 27 серпня і все ще тривав у другій половині дня?

Допис нардепки з'явився на сторінці Facebook близько 11 год 27 серпня, коли РФ закінчила стріляти балістикою та продовжила запускати реактивні БпЛА. Вказано, що від російського удару загорілись склади "Епіцентру", Roshen, "Аврори", "Сільпо" та Comfy. Фокус зібрав інформацію про наслідки майже 24-годинного обстрілу Київщини.

Обстріл України 27 серпня — що відомо

Про влучання російських засобів ураження по складах українських компані написало медіа Forbes. У матеріалі підтверджується, що горіли приміщення торгівельних мереж "Фора", "Будинок іграшок" та Comfy. У "Фори" згоріло складське приміщення, в інших двох компаній — розподільчі центри: працівники не постраждали. При цьому з'ясувалось, що склад використовувався протягом тижні — з 23 серпня, а в цілому компанія потрапляла під російські удари вже тричі. CEO Comfy Геннадій Вербиленко розповів журналістам, що російський дрон "цілеспрямовано" вдарив по будівлі, але люди не постраждали, бо перебували в укритті.

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Тим часом у моніторинговому каналі "єРадар" написали, що росіяни могли влучити у складські чи логістичні приміщення інших представників ритейлу, які втратили власні чи орендовані площі. Зокрема, вказано, що постраждала компанія "Епіцентр Калинівка", ТОВ "Альфа Девелопмент Груп" (склади "Аврори", "Рошен", "Сільпо", Compy, "Будпостач"), "Бергер карго Україна".

Обстріл України 27 серпня — інформація про склади Фото: Скриншот

ДСНС розповіло про наслідки російського удару по Київщині. З'ясувалось, що загорілось у Бориспільському районі під Києвом. Масштаби займання настільки великі, що працює авіація, додаткові сили, і також долучили працівників аеропорту "Бориспіль", місцевих пожежників та пожежні пости з навколишніх сіл. У дописі служби є фото та відео з місця займання. Бачимо стіни ангарів, які розплавились від вогню, хмари диму, пожежників, спецмашини та пожежний вертоліт.

Компанія "Рошен" вже підтвердила влучання: повідомили, що згорів склад у населеному пункті Чубинське Бориспільського району Київської області.

"Найважливіше — ніхто зі співробітників не постраждав: завдяки дотриманню правил безпеки та своєчасному реагуванню на повітряну тривогу всі працівники перебували в укритті. Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності ROSHEN — у лютому було зруйновано склад готової продукції в Яготині", — ідеться у заяві.

"Будинок іграшок" — інформацію про удар підтвердила на Facebook CEO Марія Назаренко.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг обстрілу України 27 серпня. Вночі росіяни запустили по українцях балістичні "Іскандери", і також ракети "Онікс" та дрони різних типів: сили ППО збили сім балістик та більшість БпЛА. Вночі чули вибухи у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій областях: були руйнування без жертв.

Нагадуємо, після денного нальоту реактивних дронів у КМВА повідомили про пошкодження у двох районах Києва.