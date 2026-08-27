Росіяни атакували торговельний центр у Харкові: є постраждалі

Російські військові атакували бойовим дроном торговий центр в Основ’янському районі Харкова. Влучання сталося 27 серпня.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, ворог ударив бойовим дроном по Основ’янському району міста.

“Влучання в торгівельний центр в Основ’янському районі”, — повідомив Терехов.

Мер зазначив, що наразі деталі атаки з’ясовують.

"Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Їхня кількість і стан уточнюються", — додав він за кілька хвилин.

Нагадаємо, 26 серпня російські дрони атакували Лозову Харківської області. Ворог поцілив по місцевому бізнес-центру, внаслідок чого будівля загорілася, а люди були змушені рятуватися через вікна. За даними голови Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського, внаслідок атаки постраждали щонайменше десять людей.

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Нагадаємо, 23 серпня російські “Шахеди” двічі вдарили по електричці “Лозова — Харків” на станції Лиманівка біля Лозової. За даними глави Мінінфраструктури Миколи Калашника, загинула одна пасажирка, ще четверо людей отримали поранення. Після першого удару пасажирів евакуювали, однак частина людей залишилася біля поїзда. Другий удар стався, коли на місці працювали рятувальники.

Також 18 серпня російські війська вдарили по людному перехрестю в селищі Печеніги Харківської області, де розташовані магазини та пошта. За даними президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще багато мешканців отримали поранення. Після удару на місці працювали екстрені та оперативні служби, а рятувальники загасили пожежу.