"Обов'язково відповімо": Зеленський показав наслідки удару РФ по Печенігах (фото)

Російські війська вранці завдали удару по людному перехрестю в селищі Печеніги Харківської області, де розташовані магазини та пошта. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще багато мешканців отримали поранення.

Про наслідки російського обстрілу повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram. За його словами, окупанти вдарили по місцю, де зазвичай перебуває багато людей. Поруч із перехрестям розташовані пошта, магазини та житлові будинки, тому атака призвела до значних втрат серед цивільного населення.

Станом на момент повідомлення було відомо про десятьох загиблих. Також Зеленський висловив співчуття родинам та близьким жертв російського удару.

Крім того, внаслідок обстрілу постраждали багато людей. Пораненим надають необхідну медичну допомогу, а на місці події продовжують працювати екстрені та оперативні служби.

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РФ завдала жорстокого удару по людному місцю на Харківщині Фото: Володимир Зеленський РФ завдала жорстокого удару по людному місцю на Харківщині Фото: Володимир Зеленський

Рятувальникам уже вдалося загасити пожежу, яка виникла після атаки. Наразі фахівці встановлюють усі обставини трагедії та документують наслідки російського удару.

Президент наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю атаку Росії. Водночас він закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на РФ та підтримувати Україну, щоб спільними діями змусити агресора припинити терор проти мирного населення.

"Не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", — написав віню

Зеленський також оприлюднив фотографії з місця удару, на яких видно наслідки російської атаки по Печенігах.

РФ завдала жорстокого удару по людному місцю на Харківщині Фото: Володимир Зеленський

До цього голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині, внаслідок якого загинули 10 людей, ще восьмеро отримали поранення. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин та сім автомобілів.

Нагадаємо, що ввечері 16 серпня Суми зазнали масованої атаки російських ударних БпЛА, під час якої окупанти цілили по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста.