РФ масовано атакувала Суми: відомо про руйнування будівель та постраждалих (фото)

ЗС РФ здійснили масову атаку на місто Суми ввечері 16 серпня. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру обласного, повідомляється про руйнування та постраждалих.

У місті виникла масштабна пожежа, є влучання у приватному секторі та по об'єкту цивільної інфраструктури. Про це повідомляє начальник ОВА Олег Григоров.

"Масована атака російських ударних БпЛА, попередньо – реактивного типу. Є влучання у житловому секторі та по обʼєктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі", — заявив пан Григоров.

Наслідки атаки на Суми у пості начальника ОВА Олега Григорова Фото: Сумська ОВА/ Telegram

За повідомленням начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, російські війська вдарили ударними дронами "Герань" по об'єкту цивільної інфраструктури у Зарічному районі Сум. Крім того, реактивні безпілотники атакували житлові будинки приватного сектору того ж району.

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Видання "Кордон. Медіа" вказує, що було зафіксовано влучання російських дронів у приватні будинки на околиці Сум. Згодом стало відомо про одного постраждалого, а також про пожежу та пошкодження багато приватних будинків.

Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Сумах. Загинуло троє водіїв оператора.

Згодом стало відомо про обстріл Сум КАБами та п'ятьох постраждалих. Зафіксовано влучання в трьох локаціях у двох районах міста.