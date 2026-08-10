РФ обстріляла Суми п'ятьма КАБами цивільну інфраструктуру, 5 осіб постраждали (фото)

ЗС РФ здійснили пуск п'ятьох КАБів по місту Суми вночі проти 10 серпня. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру, повідомляється про постраждалих.

Станом на 04:30 відомо про п'ятьох постраждалих унаслідок російської атаки. Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог знову вдарив по місту КАБами. Зафіксовано 5 ударів по цивільній інфраструктурі", — вказано в повідомленні.

Григоров додає, що зафіксовано влучання в трьох локаціях у двох районах міста. Наразі відомо про п'ятеро постраждалих, яким надають медичну допомогу.

"Попередньо, загиблих немає. Є пошкодження у житловому секторі. Фахівці обстежують території. Усі масштаби наслідків уточнюються", — підсумовує начальник ОВА.

Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Також про наслідки удару РФ по Сумах повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. За словами посадовця, наразі на місці події працюють рятувальники.

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Видання "Кордон.медіа" додає, що були зафіксовані влучання в житловий сектор, по підприємству та ще один удар в дорогу. Також відомо, що одну авіабомбу ймовірно збили сили ППО.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ скинули КАБи в людне місце в Сумах. Наразі відомо про 17 постраждалих.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Сумах. Загинуло троє водіїв оператора.