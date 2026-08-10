Россия обстреляла Сумы пятью КАБами: атакована гражданская инфраструктура, 5 пострадавших (видео)

Вооруженные силы РФ нанесли удар пятью кассетными бомбами по городу Сумы в ночь на 10 августа. Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру, поступают сообщения о пострадавших.

По состоянию на 04:30 известно о пяти пострадавших в результате российской атаки. Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

"Этой ночью враг вновь нанес удары по городу с помощью КАБ. Зафиксировано 5 ударов по гражданской инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Григоров добавляет, что зафиксированы попадания в трёх точках в двух районах города. На данный момент известно о пяти пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

"По предварительным данным, погибших нет. Имеются повреждения в жилом секторе. Специалисты обследуют территории. Все масштабы последствий уточняются", — подытожил начальник ОВА.

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Фото: Сумская ОВА/ Telegram

О последствиях удара РФ по Сумам также сообщил и.о. мэра Артем Кобзар. По словам чиновника, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Издание "Кордон.медиа" добавляет, что были зафиксированы попадания в жилой сектор, по предприятию и ещё один удар по дороге. Также известно, что одну авиабомбу, вероятно, сбили силы ПВО.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ сбросила КАБы в людном месте в Сумах. На данный момент известно о 17 пострадавших.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Сумах. Погибли трое водителей этого оператора.