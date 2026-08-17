РФ подвергла Сумы массированной атаке: сообщается о разрушениях и пострадавших (фото)

Вооруженные силы РФ совершили массированную атаку на город Сумы вечером 16 августа. Россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре области; поступают сообщения о разрушениях и пострадавших.

В городе произошел крупный пожар, зафиксированы повреждения в частном секторе и на объекте гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает глава ОГА Олег Григоров.

"Массированная атака российских ударных БПЛА, по предварительным данным — реактивного типа. Зафиксированы попадания в жилой сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. В местах ударов возникли масштабные пожары", — заявил г-н Григоров.

Последствия атаки на Сумы в посте главы ОВА Олега Григорова Фото: Сумская ОВА/ Telegram

По сообщению начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко, российские войска нанесли удар с помощью дронов "Герань" по объекту гражданской инфраструктуры в Заречном районе Сум. Кроме того, реактивные беспилотники атаковали жилые дома частного сектора того же района.

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Издание "Кордон. Медиа" сообщает, что были зафиксированы попадания российских дронов в частные дома на окраине Сум. Впоследствии стало известно об одном пострадавшем, а также о пожаре и повреждениях множества частных домов.

Ранее Фокус сообщал о том, как россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Сумах. Погибли трое водителей оператора.

Впоследствии стало известно об обстреле Сум ракетами КАБ и о пяти пострадавших. Зафиксированы попадания в трёх точках в двух районах города.