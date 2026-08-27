В Киеве и ряде городов прогремели мощные взрывы: россияне атакуют Украину баллистикой и реактивными дронами

В ночь на 27 августа россияне нанесли по Украине удары с помощью реактивных беспилотников, "Бандеролей" и баллистических ракет. Серия взрывов, в частности, прогремела в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Павлограде, Кременчуге и Одессе.

Около 02:30 в ряде восточных, северных, южных и центральных регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических ракет. Также в небе над Украиной были зафиксированы вражеские беспилотники. Фокус сообщает, что известно о ночном обстреле россиян.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 03:00 Фото: Скрін

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