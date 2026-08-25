В Днепре российские дроны атаковали большой ТЦ: что известно (фото)

В ночь на 25 августа войска РФ атаковали торговый комплекс, расположенный в Слобожанской общине Днепровского района.

"Из-за атаки БпЛА в Слобожанской общине произошли пожары. Поврежден торговый центр. Горели детская игровая комната и грузовики", — написал в сообщении глава ДнепрОВА Александр Ганжа.

Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Фото: ГСЧС

Из-за атаки на автостоянке возле торгового комплекса вспыхнул пожар. Загорелись деревянные поддоны и прицеп грузовика

Впоследствии местные СМИ сообщили, что горел ТЦ "Карван". Никто не пострадал, но на фото изнутри здания видны масштабные повреждения.

Охранник автостоянки Валентин рассказал, что россияне почти сразу нанесли повторный удар.

"Где-то после часу ночи это произошло. Взрыв, огонь, пожар. Приехала полиция, сказали, чтобы фуры выгоняли. Я в будке (охранника — ред.) был, вышел, посмотрел. Оно через минут пять снова ударили... А к нам обломок залетел. Поддоны начали гореть." сказал он.

Відео дня

Россияне атаковали ТРЦ в Днепре Фото: ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что возникли пожары на территории рядом с ТРЦ и внутри здания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также враг атаковал Никопольский район. Пострадали три человека.

Оккупанты били дронами, БпЛА и артиллерией по Никополю, Марганецкой, Покровской сельской, Красногригоревской и Томаковской общинах. Произошли пожары. Повреждены гимназия, детский сад, частные дома, общежитие, хозяйственные постройки, авто и солнечные панели.

Напомним, днем 21 августа российские военные атаковали ударным беспилотником крупнейший торговый комплекс Кривого Рога.

Впоследствии стало известно, что после удара по "Солнечной галерее" посетители не могли сразу попасть в подземное укрытие. Пришлось ждать, пока вход в паркинг разблокируют.