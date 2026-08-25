У Дніпрі російські дрони атакували великий ТЦ: що відомо (фото)

У ніч проти 25 серпня війська РФ атакували торговельний комплекс, розташований у Слобожанській громаді Дніпровського району.

"Через атаку БпЛА у Слобожанській громаді сталися пожежі. Пошкоджений торговельний центр. Горіли дитяча ігрова кімната та вантажівки", – написав у повідомленні голова ДніпроОВА Олександр Ганжа.

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Фото: ДСНС

Через атаку на автостоянці біля торговельного комплексу спалахнула пожежа. Зайнялися дерев'яні піддони та причіп вантажівки

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що горів ТЦ "Карван". Ніхто не постраждав, але на фото з середини будівлі видно масштабні пошкодження.

Охоронець автостоянки Валентин розповів, що росіяни майже одразу завдали повторного удару.

"Десь після першої години ночі це сталося. Вибух, вогонь, пожежа. Приїхала поліція, сказали, щоб фури виганяли. Я в будці (охоронця — ред.) був, вийшов, подивився. Воно через хвилин п'ять знову вдарили... А до нас уламок залетів. Піддони почали горіти. Причіп горів. Машини почали виганяти одразу", — сказав він.

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Росіяни атакували ТРЦ в Дніпрі Фото: ДСНС

У ДСНС розповіли, що виникли пожежі на території поряд із ТРЦ та всередині будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Також ворог атакував Нікопольський район. Постраждали троє людей.

Окупанти били дронами, БпЛА й артилерією по Нікополю, Марганецькій, Покровській сільській, Червоногригорівській та Томаківській громадах. Сталися пожежі. Пошкоджені гімназія, дитячий садок, приватні будинки, гуртожиток, господарські споруди, авто та сонячні панелі.

Нагадаємо, вдень 21 серпня російські військові атакували ударним безпілотником найбільший торговий комплекс Кривого Рогу.

Згодом стало відомо, що після удару по "Сонячній галереї" відвідувачі не могли одразу потрапити у підземне укриття. Довелося чекати, поки вхід до паркінгу розблокують.