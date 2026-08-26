Россия нанесла удар по бизнес-центру в Лозовой в Харьковской области: люди выпрыгивали из окон горящего здания

Днем 26 августа россияне атаковали Лозовую в Харьковской области с помощью дронов. Враг нанес удар по местному бизнес-центру, в результате чего из охваченного огнем здания люди были вынуждены спасаться через окна.

Российские дроны атаковали район плотной жилой застройки города, в результате чего здание бизнес-центра сразу же загорелось, а окружающие многоэтажные дома были повреждены. Известно о как минимум десяти пострадавших в результате атаки, сообщил глава городской территориальной общины Сергей Зеленский.

По словам главы общины, враг намеренно сделал паузу после первого удара, а затем нанес повторный удар по зданию. Это было сделано с целью нанести как можно больший ущерб.

"Это был сознательный расчет на максимальное число жертв: в рабочее время, рядом с магазинами, медицинскими и социальными учреждениями", — подчеркнул Зеленский.

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Среди пострадавших есть и те, кто находится в "тяжелом" состоянии, отметил чиновник. В настоящее время медики борются за их жизни. Все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Тем временем в сети появились ужасающие кадры с места событий в Лозовой. На видеоролике, который может быть чувствительным, видно, как люди выпрыгивали из окон охваченного огнем здания. Люди спасали свои жизни и были вынуждены выбивать окна, чтобы выбраться на улицу.

Кадры с места взрыва в бизнес-центре в Лозовой 26 августа

Сергей Зеленский призвал жителей не собираться на местах "прилетов", чтобы не мешать работе экстренных служб и самим не стать мишенями для повторных ударов, что часто делает враг.

Здание после атаки РФ охватило пламя Фото: Сергей Зеленский / Facebook

Все последствия вражеского обстрела на момент публикации устанавливаются.

Напомним, 25 августа в ГПСУ сообщили, что россияне атаковали контрольно-пропускной пункт "Виноградовка" на границе с Молдовой.

Кроме того, на днях враг атаковал с помощью дронов крупный торговый центр в Днепре.