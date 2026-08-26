Россия нанесла удар по бизнес-центру в Лозовой в Харьковской области: люди выпрыгивали из окон горящего здания
Днем 26 августа россияне атаковали Лозовую в Харьковской области с помощью дронов. Враг нанес удар по местному бизнес-центру, в результате чего из охваченного огнем здания люди были вынуждены спасаться через окна.
Российские дроны атаковали район плотной жилой застройки города, в результате чего здание бизнес-центра сразу же загорелось, а окружающие многоэтажные дома были повреждены. Известно о как минимум десяти пострадавших в результате атаки, сообщил глава городской территориальной общины Сергей Зеленский.
По словам главы общины, враг намеренно сделал паузу после первого удара, а затем нанес повторный удар по зданию. Это было сделано с целью нанести как можно больший ущерб.
"Это был сознательный расчет на максимальное число жертв: в рабочее время, рядом с магазинами, медицинскими и социальными учреждениями", — подчеркнул Зеленский.
Среди пострадавших есть и те, кто находится в "тяжелом" состоянии, отметил чиновник. В настоящее время медики борются за их жизни. Все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
Тем временем в сети появились ужасающие кадры с места событий в Лозовой. На видеоролике, который может быть чувствительным, видно, как люди выпрыгивали из окон охваченного огнем здания. Люди спасали свои жизни и были вынуждены выбивать окна, чтобы выбраться на улицу.
Сергей Зеленский призвал жителей не собираться на местах "прилетов", чтобы не мешать работе экстренных служб и самим не стать мишенями для повторных ударов, что часто делает враг.
Все последствия вражеского обстрела на момент публикации устанавливаются.
Напомним, 25 августа в ГПСУ сообщили, что россияне атаковали контрольно-пропускной пункт "Виноградовка" на границе с Молдовой.
Кроме того, на днях враг атаковал с помощью дронов крупный торговый центр в Днепре.