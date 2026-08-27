РФ ударила по Украине баллистикой и дронами: что известно о последствиях

В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. Также под атакой была Черниговская область, Херсон, Одесса и другие регионы.

Для атаки противник применил, среди прочего, баллистические ракеты и реактивные дроны. Баллистика была запущена из Брянска, Курска, Воронежа, Таганрога, Крыма и Миллерово

О первой баллистике на Киев Воздушные силы Украины сообщили в 03:02, зафиксировав пролет ракеты через Черниговскую область в сторону Киева.

Повторная воздушная тревога в столице была объявлена через час.

После этого в городе прогремело несколько взрывов. По информации паблика "Ей, Киев, по столице и области было применено ориентировочно восемь ракет, предположительно, С-400.

По сообщениям Киевской городской военной администрации, Подольском районе обломки упали во дворе жилого дома. Есть ли пострадавшие и сколько — уточняется. Также пишут, что в Шевченковском районе города зафиксировано падение обломком на территории учебного заведения.

Відео дня

Утром Киевская область продолжала находиться под атакой реактивных дронов. В соцсетях очевидцы сообщают о взрывах в Борисполе и о том, что, предположительно, горит "Эпицентр". В сети уже публикуют кадры, на которых над городом поднимается огромный столб дыма.

По предварительной информации, основной целью удара врага была энергетика.

Обстрел Одессы

По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, город почти всю ночь находился под обстрелом. В результате атаки повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажное здание.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

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