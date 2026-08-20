Впервые после месяцев паузы: РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева, есть перебои с горячей водой

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время дневного удара Россия нацелилась на объект критической инфраструктуры. По словам Кличко, в двух районах на северо-востоке столицы начались перебои с горячей водой. Каковы последствия российского обстрела, произошедшего около 16-17 часов 20 августа?

Россияне впервые после нескольких месяцев перерыва нанесли удар по критически важной инфраструктуре Киева, сообщил Кличко в своем Telegram-канале. После российской атаки у жителей Деснянского района, а также в части Днепровского района пропала горячая вода.

В сообщении мэра не указано, по каким именно объектам инфраструктуры нанесли удар россияне, в результате чего у части киевлян пропала горячая вода.

"Специалисты работают над восстановлением повреждённой инфраструктуры", — написал мэр.

Удар по Киеву — Кличко о нападении РФ на инфраструктуру днем 20 августа Фото: Скриншот

На страницах социальных сетей Киевской городской военной администрации пока не найдено информации о последствиях дневной атаки РФ по столице. Между тем Воздушные силы ВСУ в 17:03 предупредили, что из Черниговской области летит реактивный дрон, который движется в направлении Киевского водохранилища, Вышгорода, Киева и Броваров. Кроме того, в 19:14 появилась информация о ещё двух реактивных БПЛА, которые представляли угрозу для Киевской и Житомирской областей.

Відео дня

Удар по Киеву — подробности атаки днём 20 августа

Отметим, что Фокус писал о ходе дневного удара по Киеву. Столичные паблики сообщали о российском дроне, который кружил над Киевом и пригородами. Впоследствии люди зафиксировали звук громкого взрыва, а также появились кадры со столбом дыма. После этого Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе произошло падение обломков, которые повредили здание бизнес-центра. Позже мэр добавил информацию о трёх пострадавших: один человек погиб, двое получили ранения.

Между тем ранее в сети появились сообщения о последствиях удара по Киеву и Киевской области. Выяснилось, что в результате воздушной атаки РФ сгорели склады "Фора", "Файні льоди", "Yves Rocher Украина" и Украинского Красного Креста. Также стало известно о пожаре на нефтебазе сети АЗС KLO. Впоследствии поступила информация об уничтожении складов торговых сетей VARUS и "ЭКО-маркета": на фото с места событий — десятиметровые ангары, которые сгорели дотла. Пострадавшие компании пояснили, что могут возникнуть перебои с некоторыми товарами, но они стараются справиться с дефицитом.

Военная администрация и власти сообщили о других объектах, пострадавших в ходе ночного удара РФ 20 августа. Выяснилось, что россияне повредили детскую больницу, школу и жилые дома. По предварительным данным, погибли 15 украинцев, ранения получили 98 человек: 21 августа в Киеве объявили день траура.

Напоминаем, что 20 августа Фокус собрал информацию о последних ударах РФ по Украине и получил разъяснения экспертов относительно новой тактики воздушных атак.