В Киеве выросло количество погибших, разрушены больница и школа: какие последствия удара РФ (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увеличении числа жертв удара России в ночь на 20 августа. После последнего уточнения стало известно о 15 погибших, а час назад речь шла о 13. В Киеве разрушены школа и больница, в Киевской области — склад международной гуманитарной организации. Каковы последствия российского удара по столице и столичному региону?

Сообщение Кличко о росте числа погибших появилось 13:38 20 августа. Перед этим мэр записал видео на фоне разрушенного объекта в центре Киева. Видно, что местность усыпана обломками здания, слышен гул моторов техники, расчищающей завалы. Также указано, что ранения получили около 30 человек. Мэр сообщил, что разрушения зафиксированы в трех районах столицы — в Соломенском, Святошинском и Дарницком. Больше всего жертв и разрушений — в Соломенском: повреждены жилые дома, школы, детская больница.

Кличко сообщил, что 21 августа в Киеве объявлен днём траура и все развлекательные мероприятия отменяются.

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Удар по Киеву — Кличко о последствиях обстрела 20 августа Фото: Скриншот

В посте мэра есть серия фотографий с кадрами разрушений в Киеве. Видно, что одно здание полностью разрушено, и проступают очертания стен. На другой фотографии — уничтоженный автомобиль, разбитый в результате попадания снаряда ВС РФ.

Удар по Киеву — разрушение здания 20 августа Фото: Виталий Кличко

Удар по Киеву — поврежденный автомобиль 20 августа Фото: Виталий Кличко

Удар по Киеву — последствия атаки 20 августа

Органы власти и местного самоуправления сообщили дополнительные подробности о последствиях удара по Киеву 20 августа. В частности, в КГГА уточнили, что российская атака повредила детскую больницу в Соломенском районе. На опубликованных фото — трехэтажное здание с выбитыми стеклами, а рядом — руины, которые фигурировали на фото в посте Кличко. В КГГА заверили, что пациенты и медики не пострадали, поскольку находились в укрытии.

Удар по Киеву — разрушения в детской больнице 20 августа Фото: КГГА

Кроме того, КГГА привела данные Киевского метрополитена о количестве людей, укрывавшихся под землей от удара РФ. Речь идет о 38 тыс. киевлян, из них 2 тыс. — дети. Люди находились в укрытии с ночи до 9 часов утра, в течение всего времени российской воздушной атаки. На фото с места событий — люди разного возраста, пытающиеся заснуть на платформах и эскалаторе.

Удар по Киеву — киевляне в метро 20 августа Фото: КГГА

Около 10 часов 20 августа стало известно о повреждении здания студии телеканала "Мы — Украина". СМИ сообщили, что в результате удара РФ был снесен потолок и поврежден новостной зал.

Удар по Киеву — разрушения на телеканале 20 августа

В 13:34 поступила новая информация от ГСЧС о последствиях удара РФ 20 августа. Указано, что спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших районах столицы, в частности, в Соломенском районе: работы прерываются на время воздушной тревоги. Спасатели сообщили, что расчищают завалы и уже вывезли 52 куб. м строительного мусора. Тем временем работают кинологи, пытаясь найти людей. Согласно обновленным данным, от российского удара пострадали 98 человек.

Отметим, что Фокус писал о российском обстреле в ночь на 20 августа. Как сообщили Воздушные силы, ВС РФ запустили ракеты "Искандер-К"/Х-101, баллистические ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые ракеты "Оникс". Среди прочего, под удар попал Борисполь: загорелись продуктовые склады Красного Креста.

Напоминаем, что накануне появилось предупреждение о возможном массированном ударе со стороны РФ: информация поступила от СНБО и мониторинговых каналов. 20 августа ГУР Минобороны сообщило о запасах ракет "Искандер", "Оникс" и других, накопленных ВС РФ.