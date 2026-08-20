ВС РФ ударили по складам с продуктами в Борисполе: последствия атаки на Киевскую область (видео)

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела погиб один человек, ещё семь жителей области получили ранения, повреждены жилые дома, складские помещения, АЗС и автомобили.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко на своей странице в Telegram.

По его словам, российская атака продолжалась всю ночь. Под ударом оказались мирные населенные пункты области. По состоянию на 7:00 было известно о семи пострадавших в Бориспольском и Броварском районах.

Больше всего пострадавших — в Бориспольском районе. Там получили травмы шестеро местных жителей. В частности, четверо из них из-за полученных ранений были госпитализированы в больницу. У них диагностировали осколочные ранения и резаные раны. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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В то же время один человек погиб в Броварском районе. Там также есть один пострадавший.

В целом российские удары привели к значительным разрушениям и повреждениям гражданской инфраструктуры. В частности, в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, четыре складских здания, автозаправочная станция, многоэтажное здание и восемь автомобилей.

О последствиях атаки также сообщили в ГСЧС Киевской области. Спасатели отметили, что в результате российского комбинированного удара на территории области возникли пожары. Возгорания зафиксированы на двух объектах топливной инфраструктуры, а также в складских зданиях, частных жилых домах и автомобилях.

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киевскую область Фото: ГСЧС В ночь на 20 августа российские войска провели массированную комбинированную атаку на Киевскую область. Фото: ГСЧС

По предварительным данным ГСЧС, четыре частных дома были полностью разрушены, ещё четыре — повреждены. Кроме того, в результате атаки были уничтожены три автомобиля, ещё одно транспортное средство получило повреждения.

На местах попаданий и падения обломков работают спасатели и другие оперативные службы. Специалисты тушат пожары, обследуют поврежденные территории и фиксируют последствия российского удара.

Из-за длительной воздушной тревоги подразделения и техника ГСЧС некоторое время находились в безопасных местах. После этого спасатели возобновили работы там, где это стало возможным и безопасным.

Власти обещают уделить особое внимание людям, чьи дома пострадали. По словам Ткаченко, жителям будет оказана необходимая помощь. Областные власти работают над этим совместно с общинами и партнерами.

Глава Киевской областной государственной администрации также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального объявления о её окончании.

Фото: ГСЧС

Кроме того, как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, во время ночной атаки в Борисполе российские войска нанесли удары по продуктовым складам и объектам Красного Креста. В результате обстрела там возникли пожары, которые сейчас продолжают тушить спасатели.

В настоящее время по всей стране последствия атаки ликвидируют 462 спасателя ГСЧС с помощью 116 единиц специальной техники. По словам Корецкого, атака на Киев и область длилась почти девять часов. В целом Россия запустила десятки ракет и реактивных дронов, в результате чего были поражены жилые дома и даже детская больница.

На данный момент известно о как минимум 13 погибших. Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, российские войска ночью нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Одесской и Черниговской областях. На местах ударов продолжают работать спасатели и другие экстренные службы.

"Благодарю наших военных, подразделения ГСЧС, медиков, полицию и всех, кто сейчас помогает людям", — добавил он в конце своего сообщения.

Напомним, что этой ночью российские войска также подвергли Киев массированной атаке. Последствия ударов были зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы. В результате атаки погибли 12 человек, ещё 34 получили ранения.

Кроме того, в Воздушных силах пояснили, что этой ночью РФ нанесла удар по Украине с помощью баллистических и крылатых ракет, а также 168 ударных дронов. В частности, противник запускал "Ониксы", "Цирконы", "Искандеры-М", ракеты С-400, Х-101, Х-59, "Искандер-К" и "Калибры", а также два боеприпаса "Бандероль".