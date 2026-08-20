ЗС РФ вдарили по складам з продуктами у Борисполі: наслідки атаки на Київщину (відео)

У ніч на 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро жителів області дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, АЗС та автомобілі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Telegram.

За його словами, російська атака тривала протягом усієї ночі. Під ударом опинилися мирні населені пункти області. Станом на 7:00 було відомо про сімох постраждалих у Бориспільському та Броварському районах.

Найбільше постраждалих — у Бориспільському районі. Там травмувалися шестеро місцевих жителів. Зокрема, четверо з них через отримані поранення були госпіталізовані до лікарні. У них діагностували осколкові поранення та різані рани. Наразі медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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Водночас одна людина загинула у Броварському районі. Там також є один постраждалий.

Загалом, російські удари спричинили значні руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, у Бориспільському районі пошкоджені 14 приватних будинків, чотири складські будівлі, автозаправна станція, багатоповерховий будинок та вісім автомобілів.

Також про наслідки атаки повідомили у ДСНС Київщини. Рятувальники зазначили, що внаслідок російського комбінованого удару на території області виникли пожежі. Займання зафіксували на двох об’єктах паливної інфраструктури, а також у складських будівлях, приватних житлових будинках та автомобілі.

У ніч на 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область Фото: ДСНС У ніч на 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією ДСНС, чотири приватні будинки були повністю зруйновані, ще чотири — пошкоджені. Крім того, внаслідок атаки знищено три автомобілі, ще один транспортний засіб отримав пошкодження.

На місцях влучань та падіння уламків працюють рятувальники й інші оперативні служби. Фахівці ліквідовують пожежі, обстежують пошкоджені території та фіксують наслідки російського удару.

Через тривалу повітряну тривогу підрозділи та техніка ДСНС певний час перебували у безпечних місцях. Після цього рятувальники продовжили роботи там, де це стало можливим і безпечним.

Окрему увагу влада обіцяє приділити людям, чиї будинки постраждали. За словами Ткаченка, мешканцям буде надана необхідна допомога. Обласна влада працює над цим разом із громадами та партнерами.

Очільник Київської ОВА також закликав жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного оголошення про її завершення.

Фото: ДСНС

Крім того, як розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький, під час нічної атаки у Борисполі російські війська вдарили по продуктових складах та об’єктах Червоного Хреста. Через обстріл там виникли пожежі, які зараз продовжують гасити рятувальники.

Наразі по всій країні наслідки атаки ліквідовують 462 рятувальники ДСНС за допомогою 116 одиниць спеціальної техніки. За словами Корецького, атака на Київ та область тривала майже дев’ять годин. В цілому, Росія запустила десятки ракет і реактивних дронів, і внаслідок цього є влучання у житлові будинки та навіть дитячу лікарню.

Станом на зараз відомо про щонайменше 13 загиблих. Ще 40 людей отримали поранення, їм надають необхідну допомогу. Також російські війська вночі атакували цивільну інфраструктуру в Одеській та Чернігівській областях. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.

"Дякую нашим військовим, підрозділам ДСНС, медикам є, поліції і всім, хто зараз допомагає людям", — додав він наприкінці допису.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська також масовано атакували Київ. Наслідки ударів зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 34 отримали поранення.

Також у Повітряних силах пояснили, що цієї ночі РФ атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також 168 ударними дронами. Зокрема, ворог запускав "Онікси", "Циркони", "Іскандери-М", ракети С-400, Х-101, Х-59, "Іскандер-К" та "Калібри", а також два боєприпаси "Бандероль".