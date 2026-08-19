Ночью возможен массированный обстрел Украины: сколько ракет и дронов подготовила РФ

Российская Федерация может провести массированный обстрел Украины, предупредил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Между тем мониторинговые группы предупредили о вероятности боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и о готовности пусковых установок для сотен "Шахедов". Какие средства поражения могут угрожать украинцам в ближайшую ночь?

Украинцам не следует игнорировать угрозу удара со стороны РФ, говорится в сообщении Коваленко в Telegram-канале. Глава ЦПД напомнил, что Кремль ведет войну на истощение и что российский диктатор Путин не планирует останавливаться.

Предупреждение чиновника появилось в сети в 20:58 19 августа. Коваленко призвал людей проявлять осторожность в связи с возможной опасностью.

"Враг может готовить обстрел, не игнорируйте угрозы, — написал он.

Масштабные удары РФ — предупреждение Коваленко об обстрелах Фото: Скриншот

Еще одно предупреждение появилось в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Чиновник написал, что в ближайшие дни жителям города следует прислушиваться к сигналам тревоги.

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Масштабные удары РФ — предупреждение Марцинкива об обстрелах 19–20 августа Фото: Скриншот

Масштабные удары РФ — предупреждение об обстрелах 19–20 августа

Между тем в канале Strategic Aviation, который отслеживает данные о взлётах и посадках военных самолётов РФ, появились сведения об активности российской стратегической авиации. В частности, между 20 и 21 часами 19 августа поступили сообщения о заряжании самолетов для нанесения ударов: речь идет о шести Ту-95МС (по восемь Х-101 на каждом), два Ту-160 (по 12 Х-101), два ракетоносца в Новороссийске и два в Каспии (по восемь "Калибров"). Также добавили, что состоялся боевой вылет двух Ту-160 с аэродрома "Украинка": неясно, это дополнительные самолеты или те же, о которых писали ранее.

Отметим, что можно приблизительно подсчитать, что РФ готова произвести залп из около 70 ракет Х-101 и 32 ракет "Калибр". В канале нет информации о подготовке пусковых установок для баллистических ракет "Искандер".

Масштабные удары РФ — предупреждения о ракетах и самолетах 19–20 августа Фото: Скриншот

На канале опубликовали информацию о подготовке к массированным запускам дронов-камикадзе "Шахед"/"Герань"/"Гербера". В целом предупреждают о наличии 830 беспилотников, которые могут быть запущены по Украине. При этом называют восемь возможных точек запуска. Среди прочего — из Орла могут стартовать 130 БПЛА, большинство из которых — реактивные. Неизвестно, на какие первоисточники опирается канал Strategic Aviation, предупреждая о готовности РФ к массированному обстрелу.

Масштабные удары РФ — предупреждение о дронах 19–20 августа Фото: Скриншот

Воздушные силы ВСУ пока не сообщали об особо масштабном ударе РФ по Украине. В канале воздушного командования — информация о российских БПЛА в районе Кременчуга и Харькова (в 20:26) и о КАБах, которые нанесли удар по Сумской области (21:07). Президент Украины Владимир Зеленский пока не публиковал предупреждений об ударе РФ в ночь с 19 на 20 августа.

Отметим, что 19 августа Военно-воздушные силы опубликовали отчет о ночном обстреле Украины. Согласно данным командования, россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Напоминаем, что в июне ГУР Минобороны сообщило о темпах производства ракет различных типов в РФ.