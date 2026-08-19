Вночі можливий масштабний обстріл України: скільки ракет та дронів підготувала РФ

Російська Федерація може провести масований обстріл України, попередив глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Тим часом моніторингові пабліки попередили про ймовірність бойового вильоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та про готовність пускових установок для сотень "Шахедів". Які засоби ураження можуть загрожувати українцям найближчої ночі?

Українцям не слід ігнорувати загрози удару РФ, ідеться у дописі Коваленка у Telegram-каналі. Глава ЦПД нагадав, що Кремль веде війну на виснаження і що російський диктатор Путін не планує спинятись.

Попередження посадовця з'явилось у мережі о 20:58 19 серпня. Коваленко закликав людей бути обачними з огляду на можливу небезпеку.

"Ворог може готувати обстріл, не ігноруйте загрози, — написав він.

Масштабні удари РФ — попередження Коваленка про обстріли Фото: Скриншот

Ще одне попередження з'явилось у Telegram-каналі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Посадовець написав, що найближчими днями жителям міста варто прислухатись до тривог.

Масштабні удари РФ — попередження Марцінківа про обстріл 19-20 серпня Фото: Скриншот

Масштабні удари РФ — попередження про обстріл 19-20 серпня

Тим часом у каналі Strategic Aviation, який моніторить дані про зльоти та приземлення військових літаків РФ, з'явились дані про активність російської стратегічної авіації. Зокрема, між 20 та 21 год 19 серпня повідомили про заряджання літаків до обстрілу: ідеться про шість Ту-95МС (по вісім Х-101 на кожному), два Ту-160 (по 12 Х-101), два ракетоносії у Новоросійську та два у Каспії (по вісім "Калібрів"). Також додали, що відбувся бойовий виліт двох Ту-160 з аеродрому "Українка": не ясно, чи це додаткові літаки, чи ті ж, про які писали раніше.

Відео дня

Зауважмо, можна орієнтовно порахувати, що РФ готова зробити залп близько 70 ракет Х-101 та 32 ракет "Калібр". У каналі немає інформації про підготовку пускових для балістичних "Іскандерів".

Масштабні удари РФ — попередження про ракети та літаки 19-20 серпня Фото: Скриншот

У каналі опублікували інформацію про підготовку до масованих пусків дронів-камікадзе "Шахед"/"Герань"/"Гербера". В цілому попереджають про наявність 830 безпілотників, які можуть запустити по Україні. При цьому називають вісім можливих точок пуску. Серед іншого — з Орла можуть стартувати 130 БпЛА, з них більшість — реактивні. Невідомо, які першоджерела Strategic Aviation, які попередили про готовність РФ до масованого обстрілу.

Масштабні удари РФ — попередження про дрони 19-20 серпня Фото: Скриншот

Повітряні сили ЗСУ поки не інформували про особливо масштабний удар РФ по Україні. У каналі повітряного командування — інформація про російські БпЛА у районі Кременчука та Харкова (о 20:26) та про КАБи, які вдарили по Сумській області (21:07). Президент України Володимир Зеленський поки не публікував попереджень про удар РФ в ніч з 19 на 20 серпня.

Зазначимо, 19 серпня Повітряні сили опублікував звіт про нічний обстріл України. Згідно з даними командування, росіяни запустили дві балістичні ракети "Искандер-М".

Нагадуємо, у червні ГУР Міноборони розповіло про темпи виробництва ракет РФ різни типів.