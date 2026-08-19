Повітряні сили знову почали публікувати дані про запущені РФ цілі: що відомо про нічну атаку

Росія в ніч на 19 серпня знову атакувала Україну ракетами та десятками безпілотників. Цього разу у ранковому звіті Повітряних сил ЗСУ знову вказали кількість запущених російських ракет — ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Як йдеться у ранковому звіті Повітряних сил ЗСУ, загалом уночі Росія запустила по Україні 65 ударних безпілотників та дві балістичні ракети "Іскандер-М". Дрони були різних типів, зокрема "Шахеди": "Гербера", "Бандероль" та "Пародія".

Важливо, що у зведенні цього разу знову назвали точну кількість запущених ракет. Раніше Повітряні сили певний час не публікували у ранкових звітах інформацію про те, скільки саме ракет Росія випустила під час нічної атаки. Тепер ці дані знову з'явилися у повідомленні українських військових.

За даними Повітряних сил, обидві ракети "Іскандер-М" українській ППО збити не вдалося. Водночас із 65 російських безпілотників сили протиповітряної оборони знищили або подавили 56 дронів. Крім того, військові знешкодили два баражуючі боєприпаси "Бандероль".

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Повітряні сили знову почали публікувати дані про кількість запущених РФ ракет і збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Таким чином, загалом українські захисники збили або подавили 58 повітряних цілей противника. Атака тривала з вечора 18 серпня та продовжилася в ніч на 19 серпня.

Росія запускала дрони з кількох напрямків — Курська та Орловської областей, тимчасово окупованої території Донецької області, а також із району Гвардійського в окупованому Криму.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попри роботу ППО, російські засоби повітряного нападу влучили у цілі на 10 локаціях. Ще на трьох місцях зафіксували падіння збитих цілей та уламків.

У Повітряних силах зазначили, що на момент підготовки ранкового звіту атака ще тривала — в українському небі залишалися кілька ворожих безпілотників. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше Фокус писав, що Повітряні сили ЗСУ перестали вказувати у звітах, скільки ракет Росія запускає під час атак. Наприклад, у звіті за 11 серпня військові повідомили лише про 98 збитих і знешкоджених дронів, не назвавши кількість ракет. За даними ЗМІ, це пов’язано зі зміною формату звітів через міркування безпеки, а також із нестачею в України засобів для боротьби з балістичними ракетами.

Крім того, Юрій Ігнат пояснював, що Повітряні сили не припинили інформувати українців про повітряні атаки, але за рішенням військового керівництва змінили ранкові зведення. Зокрема, у них більше не вказують точну кількість запущених і збитих балістичних ракет. Водночас Ігнат зазначив, що узагальнену інформацію про застосовану Росією балістику й надалі надаватимуть ЗМІ.

До цього Юрій Ігнат розкритикував медіа та Telegram-канали за заголовки про те, що під час російських атак не було збито жодної ракети. Він заявив, що такі повідомлення підхоплює російська пропаганда, щоб впливати на українців. Ігнат закликав журналістів уважніше подавати інформацію про роботу ППО та не робити акцент на таких тезах.