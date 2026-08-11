Повітряні сили ЗСУ змінили формат звітності щодо обстрілів: про що більше не повідомляють

Повітряні сили ЗСУ припинили оприлюднювати дані про кількість ракет, випущених Росією під час атак.

Так, у звіті за 11 серпня військові повідомили, що було збито та знешкоджено 98 російських безпілотників, однак інформації про ракети немає, на що звернуло увагу видання Bloomberg. Це сталося через кілька днів після того, як вони припинили повідомляти про перехоплення балістичних ракет після атаки минулого тижня, під час якої Україні не вдалося перехопити жодну з 28 ракет.

Журналісти, посилаючись на інформацію від анонімного джерела, пояснюють ситуацію, що склалася, тим, що сили ППО змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

Наразі Україна стикається з серйозною проблемою щодо протибалістичного озброєння. Порівняно з першим півріччям 2025 року, поставки зенітних ракет до України від союзників скоротилися втричі. Влада намагається домогтися від союзників більшої кількості перехоплювачів, зокрема, збільшення поставок ракет для американської системи Patriot.

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Росія, скориставшись нагодою, активно обстрілює Україну балістичними ракетами. 11 серпня внаслідок комбінованого масованого удару окупанти пошкодили будівлю дитячої лікарні в Києві та підприємства, а в Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули щонайменше шестеро людей.

Для атак ворог використовував північнокорейські балістичні ракети, а також російські гіперзвукові крилаті ракети "Циркон".

5 серпня внаслідок ударів по Києву та Київській області загинули 17 осіб, ще десятки отримали поранення. Раніше Міноборони повідомило, що в липні Україна перехопила 29 із 195 російських балістичних ракет. Ще 40 не досягли цілей.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що кремлівський диктатор Володимир Путін сподівається скористатися відсутністю в України протибалістичних ракет Patriot для продовження війни на виснаження та посилення ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими 2026–2027 років.

Нагадаємо, військовий кореспондент Сергій Місюра вважає, що масована ракетна атака в ніч на 5 серпня не була запланована Росією.