Воздушные силы ВСУ изменили формат отчетности по обстрелам: о чем больше не сообщают

Воздушные силы ВСУ перестали публиковать данные о количестве ракет, выпущенных Россией во время атак.

Так, в отчете за 11 августа военные сообщили, что сбито и подавлено 98 российских беспилотников, однако информации о ракетах нет, обратило внимание издание Bloomberg. Это произошло через несколько дней после того, как они прекратили сообщать о перехватах баллистических ракет после атаки на прошлой неделе, в ходе которой Украине не удалось перехватить ни одну из 28 ракет.

Журналисты со ссылкой на информацию от анонимного источника объясняют сложившуюся ситуацию тем, что силы ПВО изменили формат отчетности в качестве меры безопасности в ответ на российские удары.

Сейчас Украина испытывает серьезную проблему с противобаллистическим вооружением. По сравнению с первым полугодием 2025 года, поставки зенитных ракет в Украину от союзников сократились в три раза.

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Власти пытаются добиться от союзников больше перехватчиков, в частности, увеличения поставок ракет для американской системы Patriot.

Россия, пользуясь моментом, активно обстреливает Украину баллистикой. 11 августа в результате комбинированного массированного удара оккупанты повредили здание детской больницы в Киеве и предприятия, а в Запорожье от удара ракеты погибли не менее шести человек.

Для атак враг использовал северокорейскую баллистику, а также российские гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

5 августа от ударов по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще десятки получили ранения. Ранее Минобороны информировало, что в июле Украина перехватила 29 из 195 российских баллистических ракет. Еще 40 не достигли целей.

Аналитики Института изучения войны считают, что кремлевский диктатор Владимир Путин надеется воспользоваться отсутствием у Украины противобаллистических ракет Patriot для продолжения войны на истощение и усиления ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы 2026–2027 годов.

Напомним, военный корреспондент Сергей Мисюра считает, что массированная ракетная атака в ночь на 5 августа не была запланирована Россией.