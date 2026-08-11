РФ планирует масштабировать удары по энергетике: когда это произойдет и сколько будет ракет, — ISW

Российский диктатор Путин надеется воспользоваться отсутствием у Украины противоракетных ракет Patriot для продолжения войны на истощение и усиления ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы 2026–2027 годов, пояснили аналитики. При этом у Кремля уже есть запас баллистических ракет, чтобы начать удары не осенью, а летом. Какую тактику применят россияне во время следующих воздушных атак?

О том, что РФ активизирует удары по энергетике и по Украине в целом, говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 10 августа. В отчете собраны заявления украинских экспертов, спецслужб и президента Владимира Зеленского, а также приведены выступления официальных лиц РФ. Отмечается, что ближайшая серия атак на энергетическую инфраструктуру может начаться "через несколько недель". Ориентировочно речь идет о 24 августа, Дне Независимости: именно эту дату озвучили в правительственном Центре стратегических коммуникаций.

Аналитики напомнили слова советника президента Сергея Бескрестнова "Флеша", который посоветовал украинцам запастись портативными зарядными устройствами, аккумуляторами и генераторами в преддверии зимы. Также привели высказывания Зеленского о реализации "планов устойчивости" и о том, что "у Украины фактически не осталось ни одной неповрежденной электростанции". Тем временем Путин переориентировался на увеличение производства баллистических ракет, чтобы заставить Украину капитулировать и согласиться на "максималистские требования" РФ. Глава Кремля надеется, что выиграет войну на изнурение, если будет наносить удары и продвигаться на фронте, изматывая украинцев обстрелами при условии сокращения поддержки Запада, говорится в отчете ISW.

Відео дня

"Кремль планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре в Киеве в течение ближайших недель с целью сорвать усилия Украины по укреплению энергетических объектов и воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков в Украине", — написали аналитики, сославшись на заявление Страткома от 8 августа.

Удары по энергетике — подробности от ISW

В отчете приведены данные о темпах обстрелов и темпах производства ракет РФ, озвученные представителем ГУР Минобороны Вадимом Скибицким. Представитель спецслужб сообщил, что темпы обстрелов с апреля (61 баллистическая ракета) по июль (198) выросли втрое, и уже 3 августа РФ выполнила месячный план по производству "Цирконов" (33 шт.) и "Ониксов" (60 шт.). Кроме того, Скибицкий сказал, что РФ переориентировалась с Х-101 и "Калибров" и "штампует" баллистические ракеты, поскольку они эффективны без Patriot.

Количество обстрелов в течение четырёх месяцев увеличивалось в среднем на 30 % ежемесячно, указано в отчете. По таблице ISW можно ориентировочно подсчитать, что количество всех ракет (включая баллистические и гиперзвуковые), запущенных в августе, может составить около 290 (если темпы ударов и производства не снизятся).

Удары по энергетике — данные о количестве ракет с апреля по июль 2026 года, ISW Фото: ISW

На инфографике ISW указано, что количество ракет РМ-48У (для С-400) увеличилось в десять раз: украинские аналитики объяснили, почему С-400 особенно опасны.

Удары по энергетике — данные о производстве ракет в РФ, ISW Фото: ISW

Отметим, что Фокус писал о серии ударов по энергетике, которые РФ наносила в январе-феврале 2026 года, во время 10–20-градусных морозов. Один из мощных обстрелов произошел, например, 3 февраля. Россияне поразили ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, и миллионы украинцев оказались в холодных домах зимой.

Летом 2026 года СМИ сообщали об атаках на энергетические объекты, а "Укрэнерго" — о повреждениях и временных отключениях. В частности, 6 июля были зафиксированы попадания: энергетики сообщили об отключениях электроэнергии в шести областях.

Напоминаем, что 10 августа появилось заявление народного депутата, который посетил заседание правительственного штаба по подготовке к зиме 2026–2027 годов и рассказал, гарантирует ли наличие когенерационных установок тепло в Киеве.