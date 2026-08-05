РФ бьет по Киеву ракетами С-400: почему они особенно опасны для людей, — аналитик

Российские ракеты С-400 весят почти две тонны и ранее использовались для уничтожения воздушных целей, но их переделали для нанесения ударов по украинцам, сообщили аналитики. Зенитная ракета превратилась в баллистическую. С недавнего времени эти средства поражения фигурируют во время ударов РФ по Киеву, но такое использование имело место и раньше. Почему переделанная зенитная ракета особенно опасна для людей?

Россияне наладили массовое производство модернизированных ракет С-400, дальность которых была увеличена, говорится в материале портала "Оборонка". Ранее дальность ограничивалась 75 км, а теперь они достигают Киева, расположенного в 300–400 км от точки запуска. Обозреватель отметил, что в отсутствие ракет Patriot, способных сбивать баллистические ракеты, все 24 средства поражения, которые были запущены 5 августа, поразили цели. При этом отмечается, что С-400 особенно опасны для людей и обладают низкой точностью.

В материале указано, что ранее ВС РФ уже наносили удары зенитными ракетами по наземным целям: в начале вторжения для этого использовали С-300. Впоследствии россияне начали массово переделывать зенитные ракеты 48Н6 и РМ-48У в баллистические. Если в 2025 году таких ракет было 200 в год, то в 2026 году их может быть в 2,4 раза больше — 480 шт. Выяснилось, что ВС РФ дополняют ими залпы ОТРК "Искандер-М".

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Ударные средства баллистического оружия РФ — пусковые установки и ракеты С-300/С-400 Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Удары баллистики РФ — что известно о С-400

Основные характеристики зенитных ракет, которыми обстреливают наземные цели, — это масса боевой части 130/160 кг, масса ракеты 1,6/1,8 тонны. Обозреватель написал, что они изначально предназначены для поражения самолетов, которые достаточно пробить осколком, чтобы обезвредить. Именно поэтому при взрыве С-400 появляется большое количество осколков. Еще одна особенность — полет к цели за пределами радиогоризонта: сначала — под управлением радара, затем — по инерции. Именно поэтому такие ракеты имеют низкую точность, говорится в материале. Кроме того, отмечается, что это не классическая баллистическая ракета, как, скажем, "Искандер-М": С-400 движется по псевдобаллистической траектории и все больше отклоняется по мере увеличения расстояния до цели.

"Это объясняет сочетание высокой скорости с невысокой точностью на больших расстояниях", — отметил обозреватель.

Еще один опасный аспект, отмеченный "Оборонкой", — это высокая скорость ракет С-400. Указано, что она может достигать 2,5 км/с. То есть расстояние в 200 км она преодолевает настолько быстро (около 80 с), что ПВО не успевает среагировать, и сигнал воздушной тревоги не включается.

Удары баллистических ракет РФ — воронка от попадания С-300 Фото: Нацполиция

В статье также приведена обширная география ударов С-300, которые ранее наносили россияне. В списке — Николаев, Запорожье, Славянск, Харьков. Обозреватель написал, что главное преимущество такого оружия — близость к полю боя, когда время на тревогу значительно сокращается. Также указано, когда С-400 начали долетать до Киева — это произошло в январе 2023 года: ракета пролетела около 400 км, вероятно, из Брянской области. Подчеркивается, что, несмотря на недостатки по сравнению с "Искандером", это опасное оружие: ему могут противостоять дорогостоящие ракеты Patriot, которых у Украины уже нет.

"Их ценность заключается в другом. Они быстро преодолевают относительно небольшие расстояния, увеличивают плотность залпа и создают еще один тип цели, против которой нельзя использовать обычные средства борьбы с дронами или крылатыми ракетами", — говорится в материале.

Отметим, что в ночь на 5 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Воздушное командование сообщило о 24 ракетах "Искандер"/С-400, ни одна из которых не была сбита. Утром Фокус писал о последствиях обстрела в Киеве и Киевской области: 17 человек погибли, около 50 получили ранения, повреждены склады и логистические центры ряда украинских компаний.

Напоминаем, что 5 августа президент Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет бороться с баллистическими ракетами РФ и как будет готовиться к зиме 2026–2027 годов.