РФ б'є по Києву ракетами С-400: чому вони особливо небезпечні для людей, — аналітик

Російські ракети С-400 важать майже дві тонни та використовувались для знищення повітряних цілей, але їх переробили для ударів по українцях, розповіли аналітики. Зенітна ракета перетворилась у балістичну. Віднедавна ці засоби ураження фігурують під час ударів РФ по Києву, але таке використання було й раніше. Чому перероблена зенітна ракета особлива небезпечна для людей?

Росіяни налагодили масове виготовлення модернізованих ракет С-400, яким збільшили дальність, ідеться у матеріалі порталу "Оборонка". Раніше дальність обмежувалась 75 км, а тепер вони досягають Києва, розташованого за 300-400 км від точки пуску. Оглядач зауважив, що за відсутності ракет Patriot, здатних збивати балістику, усі 24 засоби ураження, які летіли 5 серпня, влучили по цілях. При цьому наголошується, що С-400 особливо небезпечні для людей і мають низьку точність.

У матеріалі вказано, що раніше ЗС РФ вже били зенітними ракетами по наземних цілях: на початку вторгнення для цього використовували С-300. Згодом росіяни почали масово переробляти зенітні ракети 48Н6 та РМ-48У на балістичні. Якщо у 2025 році таких ракет було 200 на рік, то у 2026 році їх може бути у 2,4 раза більше — 480 од. З'ясувалось, що ЗС РФ доповнюють ними залпи ОТРК "Искандер-М".

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Удари балістики РФ — пускові установки та ракети С-300/С-400 Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Удари балістики РФ — що відомо про С-400

Основні характеристики зенітних ракет, якими б'ють по наземних цілях — це вага БЧ 130/160 кг, вага ракети 1,6/1,8 тонни. Оглядач написав, що вони від початку призначені для ураження літаків, які достатньо прошити уламком, щоб знешкодити. Саме тому під час вибуху С-400 з'являється велика кількість уламків. Ще одна особливість — політ на ціль за межею радіогоризонту: спершу — під управлінням радара, потім — за інерцією. Саме тому такі ракети мають низьку точність, ідеться у матеріалі. Крім того, наголошується, що це не класична балістична ракета, як, скажімо, "Искандер-М": С-400 рухається по псевдобалістичній траєкторії й все більше відхиляється із зростанням відстані до цілі.

"Це пояснює поєднання високої швидкості з невисокою точністю на великих дистанціях". — зауважив оглядач.

Ще один небезпечний аспект, виділений "Оборонкою", це висока швидкість ракет С-400. Вказано, що вона може давати 2,5 км/с. Тобто відстань у 200 км вона долає настільки швидко (близько 80 с), що не встигає зреагувати ППО і не вмикається сигнал повітряної тривоги.

Удари балістики РФ — вирва від влучання С-300 Фото: Нацполіція

У статті також навели широку географію ударів С-300, які раніше використовували росіяни. У переліку — Миколаїв, Запоріжжя, Слов'янськ, Харків. Оглядач написав, що головна перевага такої зброї — наближеність до поля бою, коли дуже скорочується час на тривогу. Також вказано, коли С-400 почали діставати до Києва — це сталось у січні 2023 року: пролетіла близько 400 км з, ймовірно, Брянської області. Наголошується, що попри недоліки у порівнянні з "Іскандером", це небезпечна зброя, якій можуть протидіяти дорогоцінні ракети Patriot, яких в України вже немає.

"Їхня цінність полягає в іншому. Вони швидко долають відносно невеликі відстані, збільшують щільність залпу та створюють ще один тип цілі, проти якого не можна використовувати звичайні засоби боротьби з дронами або крилатими ракетами", — ідеться у матеріалі.

Зазначимо, в ніч на 5 серпня ЗС РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Повітряне командування повідомило про 24 ракети "Искандер"/С-400, жодну з яких не збили. Зранку Фокус писав про наслідки обстрілу у Києві та Київській області: 17 людей загинуло, близько 50 поранено, пошкоджено склади та логістичні центри низки українських компані.

Нагадуємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський розповів, як Україна буде боротись з балістикою РФ і як готуватиметься до зими 2026-2027.