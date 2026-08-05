Україна буде нищити пускові установки для балістичних ракет, — Зеленський

Збройні сили України битимуть по пускових установках, які запускають балістику по українцях, заявив президент Володимир Зеленський.

Інформація про заяву Зеленського з'явилась у Telegram-каналі президента 5 серпня близько 17 год. З'ясувалось, що президент озвучив найближчі пріоритети для підготовки до зими 2026-2027 року. Зі слів глави держави, зосередяться на вибивання пускових установок для балістики ЗС РФ, і, крім того, посилять захист критичної інфраструктури, збудують бомбосховища та укриття, збільшать антибалістичні спроможності.

Крім того, український президент прокоментував відмову партнерів надавати ракети для збиття балістики ЗС РФ. Зі слів Зеленського, ймовірно, таким чином хочуть натиснути на Україну. Президент не уточнив, яка країна таким чином тисне на Україну, чи ідеться у цьому контексті про США, та чи є метою тиску капітуляція та погодження на усі вимоги російського диктатора Путіна.

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