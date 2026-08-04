Світло по 4 години на добу: які сценарії очікують українців взимку 2026-2027 року

Україна наближається до зими 2026-2027 року, маючи критичний дефіцит ракет Patriot та виконані на 50% "плани стійкості", розповіли медіа. Залежно від майбутньої погоди, активності ударів Росії та рівня підготовки до зими існує три можливих сценарії. У "апокаліптичному" сценарії українці матимуть по 4 години світла на добу, а мільйони киян сидітимуть без тепла. Наскільки ймовірний найгірший сценарій та які інші варіанти очікують країну?

"Апокаліптичний" сценарій після російської атаки на енергетику та за умови 10—20-градусних морозів малоймовірний, ідеться у матеріалі медіа "Економічна правда". При цьому посилаються на стійкість енергосистеми, збудованої за часів СРСР, і укриття першого та другого рівнів, які останнім часом збудували українці. "Блекаут" та "енергетична катастрофа" може статись, якщо росіяни одномоментно вдарять по генерації, підстанціях АЕС та по магістральних підстанціях, але і тоді рятуватимуться генераторами. Водночас гірша ситуація з теплом, особливо, для киян, написало медіа. 75% будинків отримали альтернативні джерела тепла, але решта — ні, і не встигнуть до початку опалювального сезону.

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"Причина часто полягає не у відсутності підготовки, а в технічних обмеженнях теплової інфраструктури столиці, яку неможливо кардинально перебудувати за короткий час", — підсумовується у матеріалі.

Зима 2026-2027 — чого очікувати українцям

Які сценарії зими 2026-2026 виділило медіа на основі відкритої інформації у мережі?

Сценарій 1 — песимістичний чи "апокаліптичний". У такому випадку можливі відключення світла за умови блекауту, який виникне при морозах та після ударів РФ. Очікують по 4-8 год електропостачання на добу та 25% будинків у Києві без тепла.

Сценарій 2 — базовий. Сценарій реалізується після ударів РФ, і при цьому температура повітря не опуститься нижче -10 градусів. Енергетики зможуть впоратись з викликами: проводитимуть ремонти та імпортуватимуть електрику з-за кордону. Якщо інколи будуть кількаденні похолодання, то можливі погодинні відключення. У статті назвали цей сценарій "базовим" та навели прогноз сервісу погоди "Копернікус", який обіцяє теплі перші тижні зими.

Сценарій 3 — оптимістичний. Цей сценарій стане можливим, якщо буде тепла зима, РФ не проводитиме масові обстріли, а українська інфраструктура на 100% буде готова до нового сезону. При цьому у статті перелічили проблеми, пов'язані з реалізацією цього сценарію. Серед них — місцева влада не встигає на 100% виконати "план стійкості", який, серед іншого, передбачає альтернативні джерела живлення для усіх об'єктів інфраструктури. Орієнтовно, ці плани виконані в середньому на 50%, і до зими не встигнуть: не через брак грошей чи бажання, а через складність виконання робіт.

Зазначимо, у липні вже лунали прогнози щодо зими 2026-2027. Серед інших, висловився ексглава МЗС Дмитро Кулеба, який заявив, що можуть бути проблеми з продуктами. Колишній посадовець також сказав, що Україна та РФ взимку матимуть схожу кількість дронів та ракета, і тому почнеться "тотальна війна".

Також з'явилась теза засновника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута про зиму 2026-2027. Зі слів Чмута, умови будуть дуже складні, тому він порадив українцям переїжджати у села та невеликі міста. Крім того, висловився генерал Сергій Кривонос, який також рекомендував людям виїздити, наприклад, з Києва, оскільки столиця може "потонути у лайні", якщо не буде електропостачання 4-5 днів. При цьому генерал зауважив, що виїхати взимку 2026-2027 зможуть не усі, оскільки, наприклад, працівники підприємств ВПК "прив'язані" до виробництва.

Нагадуємо, 23 липня з'явилась нова заява президента України Володимира Зеленського, який повідомив українцям, що їх може очікувати взимку 2026-2027 років.