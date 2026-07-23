Нова ескалація чи вихід на переговори: Зеленський розповів, чого очікувати від війни

В оточенні російського диктатора Путіна існують два табори, які впливають на подальший перебіг війни РФ проти України, заявив президент Зеленський. Зі слів Зеленського, може статись, що відбудеться ескалація, і тоді українців справді очікує важка зима 2026-2027 року. Які варіанти розвитку подій можливі на російсько-українській війні?

Заяви Зеленського щодо ескалації та ймовірності мирних переговорів пролунали під час пресконференції з нагоди приїзду до Києва прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна. Фрагменти пресконференції з'явились в ефірі телемарафону та висвітлювались низкою українських медіа.

Продовження війни — пресконференція Зеленського та Міхола Мартіна 23 липня

Зеленський пояснив, що один табір біля Путіна хотів би завершити війну через погіршення економічної ситуації у РФ. Інший табір, так званий, мілітарі-піппл, бажає продовжити війну та провести загальну мобілізацію. Зі слів глави держави, інформацію про ці два табори, від яких залежить перебіг зими 2026-2027 року, він отримав від української розвідки.

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Глава держави заявив, що найближчої зими може не бути області, до якої б не долітали російські засоби ураження. Загрози, які постали чи постануть перед українцями, — це енергетика (за цим критерієм обрали прем'єром Сергія Корецького) і сільське господарство (через удари по портах не вийшло жодне судно). Президент наголосив, що "логістика, наше зерно, сільське господарство, енергетика — все це дуже важливі речі".

"Плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами поки що повністю не задоволений. Я побачив відсоток виконаних робіт. Нам треба дуже швидко включатися. І я думаю, що це найголовніше для нового міністра інфраструктури", — сказав Зеленський.

Зеленський також уточнив, що порозмовляв з американськими перемовниками Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. З його слів, очікується візит у США, і тоді говоритимуть про переговори з РФ та про ліцензію на ракети Patriot.

Продовження війни — що відомо

Фокус писав про продовження війни РФ проти України та про нові загрози для Києва та інших великих міст через нові удари росіян. Про це висловився, наприклад, засновник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Чмут підтвердив, що ситуація може ускладнитись, і тому рекомендував жителям столиці переїхати у села та менші міста. Про виклики зими 2026-2027 року також висловився генерал-майор запасу Сергій Кривонос. На думку Кривоноса, через удари РФ може зупинитись інфраструктура Києва і столиця через 4-5 днів "потоне в нечистотах". Військовий також говорив про виїзд з великих міст, але уточнив, що таку можливість мають не усі. Зокрема, працівники підприємств ВПК не зможуть покинути великі міста, оскільки о них прив'язані виробничі потужності, додав Кривонос.

Нагадуємо, щодо продовження війни та зими 2026-2027 року висловився ексглава МЗС Дмитро Кулеба, який порушив питання постачання продовольства.