Новая эскалация или начало переговоров: Зеленский рассказал, чего ожидать от войны

В окружении российского диктатора Путина существуют два лагеря, которые влияют на дальнейший ход войны РФ против Украины, заявил президент Зеленский. По словам Зеленского, может случиться так, что произойдет эскалация, и тогда украинцев действительно ждет тяжелая зима 2026-2027 годов. Какие варианты развития событий возможны в российско-украинской войне?

Заявления Зеленского об эскалации конфликта и вероятности мирных переговоров прозвучали во время пресс-конференции, приуроченной к визиту в Киев премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Фрагменты пресс-конференции появились в эфире телемарафона и освещались рядом украинских СМИ.

Продолжение войны — пресс-конференция Зеленского и Михола Мартина 23 июля

Зеленский пояснил, что один лагерь в окружении Путина хотел бы завершить войну из-за ухудшения экономической ситуации в РФ. Другой лагерь, так называемый "милитари-пиппл", стремится продолжить войну и провести всеобщую мобилизацию. По словам главы государства, информацию об этих двух лагерях, от которых зависит ход событий зимой 2026–2027 годов, он получил от украинской разведки.

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Глава государства заявил, что этой зимой может не остаться ни одной области, до которой не долетели бы российские средства поражения. Угрозы, с которыми столкнулись или столкнутся украинцы, — это энергетика (по этому критерию премьер-министром был избран Сергей Корецкий) и сельское хозяйство (из-за ударов по портам не вышло ни одно судно). Президент подчеркнул, что "логистика, наше зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важные вещи".

"Планы обеспечения устойчивости, которыми я, честно говоря, между нами, пока не полностью доволен. Я увидел процент выполненных работ. Нам нужно очень быстро приступить к делу. И я думаю, что это самое главное для нового министра инфраструктуры", — сказал Зеленский.

Зеленский также уточнил, что пообщался с американскими переговорщиками Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. По его словам, ожидается визит в США, и тогда будут обсуждаться переговоры с РФ и вопрос о лицензии на ракеты Patriot.

Продолжение войны — что известно

Фокус писал о продолжении войны РФ против Украины и о новых угрозах для Киева и других крупных городов в связи с новыми ударами со стороны России. Об этом высказался, например, основатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Чмут подтвердил, что ситуация может осложниться, и поэтому рекомендовал жителям столицы переехать в села и небольшие города. О вызовах зимы 2026–2027 годов также высказался генерал-майор запаса Сергей Кривонос. По мнению Кривоноса, из-за ударов РФ может остановиться инфраструктура Киева, и столица через 4–5 дней "утонет в нечистотах". Военный также говорил о выезде из крупных городов, но уточнил, что такая возможность есть не у всех. В частности, работники предприятий ВПК не смогут покинуть крупные города, поскольку к ним привязаны производственные мощности, добавил Кривонос.

Напоминаем, что по поводу продолжения войны и зимы 2026–2027 годов высказался экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, который поднял вопрос о поставках продовольствия.