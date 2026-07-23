Тотальная война и нехватка продуктов: Кулеба предупредил о трудных временах из-за новых ударов РФ

Бывший глава Министерства иностранных дел, общественный деятель Дмитрий Кулеба рассказал, что ждет украинцев в ближайшее время, пока война продолжается и пока у Украины и России есть оружие для нанесения ударов друг по другу. По словам Кулебы, украинцы могут столкнуться с перебоями с продуктами и другими неприятностями. Что, по мнению бывшего чиновника, ждет Украину в ближайшее время?

22 июля на YouTube-канале Кулебы появилось видео с комментарием о продолжении войны и ухудшении ситуации в Украине. Общественный деятель заявил, что украинцев ждут перебои с продуктами и что впереди — тяжелый этап войны.

Продолжение войны — комментарий Дмитрия Кулебы см. с 42:06

"У нас начинается тотальная война, и это большая беда. И у нас, и у них будет достаточное количество ракет и дронов, чтобы методично подрывать экономику друг друга. И впереди очень непростые времена с точки зрения банальной повседневной жизни", — прозвучало на видео.

Кулеба предложил вспомнить первые дни вторжения в 2022 году, когда у украинцев не было проблем с продуктами, а "цены в супермаркетах были более-менее нормальными".

Відео дня

"А теперь начнутся перебои [с продуктами], потому что будет происходить ограбление и поджоги, всё будет сгорать. Я, конечно, верю, что всё будет хорошо, но сейчас наступает очень тяжёлый этап", — заявил бывший министр.

Помимо прочего, Кулеба также рассказал, что нужно делать, чтобы разрушить экономику РФ. По мнению Кулебы, для этого следует уничтожать теневой флот, ужесточить санкции ЕС и США, а также принять законопроект Линдси Грэма о наказании покупателей российской нефти.

Продолжение войны — чего ожидают зимой 2026–2027 годов

Отметим, что в июле общественные деятели и военные высказывались о дальнейшем ходе войны РФ против Украины и о ситуации, которая может сложиться зимой 2026–2027 годов. Среди прочего, появилось заявление главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута. По мнению Чмута, жителям крупных городов лучше уезжать в села и небольшие города, поскольку россияне могут повредить критически важную инфраструктуру. О зиме 2026–2027 годов также говорил генерал-майор запаса Сергей Кривонос. По словам военного, если россияне повредят инфраструктуру, то, например, Киев через 4–5 дней "утонет в нечистотах". Он также поддержал идею выезда в более мелкие населенные пункты, но отметил, что далеко не все люди могут прислушаться к таким советам. В частности, вынуждены остаться граждане, работающие на предприятиях ВПК. Кроме того, у Кривоноса есть замечания относительно подготовки столицы к зиме и более слабого, чем в РФ, развития ветровой и солнечной энергетики.

Между тем российские СМИ приводят данные о продолжении войны и о приближении мобилизации в РФ. Один из признаков — обновление полномочий Росгвардии на случай беспорядков во время мобилизации.