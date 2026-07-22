"Утонет в нечистотах": к чему следует готовиться Киеву зимой 2026-2027 годов, — генерал (видео)

Генерал-майор запаса Сергей Кривонос высказался по поводу ситуации в Киеве, которая может сложиться из-за ударов Российской Федерации зимой 2026-2027 годов. По мнению Кривоноса, украинская столица в течение 4-5 дней может "утонуть" в нечистотах. Что ждет киевлян в холодное время года и как к этому подготовиться?

Заявление Кривоноса прозвучало во время интервью на YouTube-канале медиа "Апостроф", которое появилось после еженедельных ракетных ударов РФ по Киеву на фоне нехватки противоракетных ракет для ЗРК Patriot. Генерал-майор сначала прокомментировал серию ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за чего россияне начали страдать от топливного кризиса. Далее отмечается, что в РФ построено много солнечных и ветровых электростанций, в то время как украинцы не проявляют такой же активности. При этом впереди граждан Украины в целом и жителей Киева в частности ждет холодное время года и новые удары россиян по инфраструктуре. Может случиться так, что не будет работать канализация, и тогда столица "утонет в нечистотах", сказал Кривонос. В итоге генерал считает, что людям лучше временно переехать в села и небольшие города.

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Удары по Киеву — комментарий Кривоноса см. с 1:01:48

Гость студии отметил, что существует разница в подготовке к зиме между Киевом и другими городами. По его словам, в Кременчуге практически в каждой школе установлены солнечные батареи, приобретенные на западные гранты. В Харькове все потребности покрываются государством. Между тем в столице он видит, как деньги "закатывают в асфальт и реконструкции".

"Если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все [сточные воды] замерзнут. И мы утонем в течение 4–5 дней. Я имею в виду Киев. И к этому нужно готовиться", — заявил Кривонис.

Военный признал, что в селах и небольших городах действительно больше шансов пережить зиму в лучших условиях. В то же время он напомнил о предпринимателях и, например, работниках ВПК, которые не могут уехать, поскольку производственные мощности сосредоточены в крупных городах.

"Так куда же? Ну, [нужно выехать] 5,5 млн, пусть 5 млн. А что, у нас все здесь из деревни и все поедут домой? Куда же выезжать, если у него здесь работа? Такие вещи вообще нельзя говорить. Наоборот, нужно говорить: "Мы создали запасы, которые позволят вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Не переживайте, вы нас выбрали, мы вас защитим", — заявил Кривонос.

Еще один вопрос, затронутый в ходе интервью, касался защиты фермеров, которые собирают урожай и могут его потерять из-за ударов со стороны РФ. Кривонис предложил подумать о защите этой сферы с использованием, например, малых средств ПВО. Кроме того, военный в отставке предлагает обратиться к "миллиардерам-землевладельцам", которые должны установить такую защиту.

Удары по Киеву — что будет зимой

Отметим, что 20 июля волонтер и основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут высказался по поводу ситуации, которая может сложиться в Киеве после ударов РФ. По мнению Чмута, части киевлян действительно лучше уехать из столицы и обустроить жизнь в селах и небольших городах.

Между тем в июле произошло три массированных ракетно-дроновых удара РФ по Киеву — 2, 6 и 19 июля. Последний удар 19 июля по Киеву сопровождался наибольшим количеством баллистических ракет за всю войну, сообщили в Военно-воздушных силах. Согласно данным командования, было запущено 40 баллистических ракет, из которых сбили 17: россияне разрушили вход на станцию метро "Лубянская" и сожгли склад с несколькими сотнями тысяч книг.

Напоминаем, что 21 июля Фокус собрал информацию о возможном ходе зимы 2026–2027 годов и о том, что может ожидать киевлян и украинцев.