Чмут заявил, что Украина не подготовится к зиме должным образом: посоветовал уехать в село (видео)

Руководитель фонда "Вернись живым" в новом интервью откровенно высказался о подготовке Украины к зиме и отметил, что мы по-прежнему не можем противостоять российской баллистике, а потому ситуация остается весьма неопределенной.

"Возможно, мы каждый год говорим, что эта зима будет самой страшной. А может, и эта снова окажется самой страшной… всё могло рухнуть буквально одним ударом, одной ракетой, одним попаданием. Бог на нашей стороне, поэтому обошлось. Но, ну, миллионы людей ужасно её пережили", — отметил Тарас Чмут в интервью журналисту Роману Кравцу.

Тарас Чмут дал неутешительный прогноз о том, какой будет зима в Украине

Он вспомнил, что и сам оставался без света, воды и тепла, как и его команда, но сейчас, по его мнению, ситуация ухудшилась.

"Я думаю, что в связи с перезагрузкой системы Минобороны, с этим конфликтом с Вооружёнными силами, с тем, что внимание сосредоточено не на войне, а на политике, мы не сможем подготовиться должным образом", — сказал Чмут.

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Он подчеркнул, что в настоящее время украинские военные не могут эффективно противостоять российским баллистическим ракетам, а также реактивным дронам, в то время как энергетический сектор "не строится, не защищается и не восстанавливается ни за полгода, ни за год".

"В результате я считаю, что каждому следует уже сейчас, в июле, подумать, где он будет зимой. И, возможно, кому-то стоит уже подумать о том, чтобы уехать в деревню или куда-нибудь в районный центр, а может, даже за границу. Но зима будет очень тяжелой, если не будет политических договоренностей, ограничений, каких-то инцидентов. Похоже, что россияне будут наносить удары баллистическими ракетами", — сказал Чмут.

Кроме того, он не испытывает оптимизма по поводу того, какой будет зима на фронте, и не готов давать оценки.

"У меня нет прогнозов, но очень многое зависит от ситуации с Вооружёнными силами и министерствами обороны, потому что, ну, лучше, чем на фронте, точно не будет. Вопрос в том, насколько будет хуже, ведь если станет прямо очень хуже, ну, тогда фронт развалится, если государство устоит. Ну, но здесь есть ещё момент инерции, ещё шесть месяцев инерции, когда то, что там запущено, закуплено и так далее, будет доходить до конца. Но, ну, очень тяжело. Нам пора начинать системные изменения в секторе безопасности и обороны", — заявил Чмут.

По его мнению, пора начинать системные преобразования, ведь без глубоких реформ войну не выиграть, тогда как у россиян, по мнению Чмута, есть расчет на то, что "они, как глиба, могут воевать долго, а мы посыплемся: "И вот наша задача — чтобы они посыпались первыми, а это значит, что мы должны быть эффективнее"".

Напомним, новый премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей. Он объяснил, почему украинцам стоит готовиться к непростому отопительному сезону.

Также о том, какой будет зима в Украине, рассказывал "Фокус", обобщив мнения экспертов.