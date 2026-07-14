Готовьтесь к холоду и темноте, пока чиновники воруют на ремонте ТЭС: какой будет зима в Украине

Оптимизма относительно предстоящей зимы у экспертов нет: украинцам вновь угрожают длительные отключения света, перебои с теплом и дефицит газа. Энергосистема работает на пределе, восстановленные мощности остаются уязвимыми, а Россия расширяет перечень целей и обещает наращивать масштаб ударов. Что ждёт Украину в отопительный сезон и как подготовиться к худшему сценарию — в материале Фокуса.

Россия намерена отвечать на атаки украинских беспилотников ударами "с нарастающим масштабом". Об этом заявил Путин, пообещав наносить удары в несколько раз мощнее.

"Куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник это почувствует. Уже чувствует, надеюсь", — сказал российский диктатор.

Заявление прозвучало на фоне увеличения количества российских атак на украинские нефтебазы, автозаправочные станции, логистические узлы, хранилища топлива и объекты газодобычи. Под ударами также оказываются объекты электроэнергетики, хотя пока преимущественно в прифронтовых регионах.

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Как пишет немецкое издание Bild, Россия готовит новые удары по энергетике Украины. По их оценкам, Путин "собирается обречь людей на смерть от холода" и попытается "уничтожить Киев до наступления зимы".

Об угрозе усиления атак предупреждают и представители украинских властей. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посоветовал жителям готовиться к более интенсивным ударам по западным областям Украины ракетами и дронами в сентябре и октябре.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также рекомендовал жителям Киева и других городов, регулярно подвергающихся обстрелам, рассмотреть возможность временно переехать в более безопасное место. По его словам, ситуация с российскими атаками пока не улучшается.

Холодная зима в Украине: мощности будет мало, "сбежать" не получится

Прогнозы экспертов на эту зиму тоже не утешительны. И этой зимой — с октября по февраль — мы ощутим, что может означать большая сила ударов, особенно в условиях недостаточного количества средств противовоздушной обороны — Patriot или других систем. Их дефицит ослабляет систему защиты в целом.

"С точки зрения повышения ставок, мы видели, что сначала наносили удары по одному, потом по другому, потом уже по всему — подстанции, теплоэлектростанции. Теперь добавляются автозаправочные станции, по ним тоже наносят удары, по различным объектам производственного и военно-промышленного комплекса. Реальный спектр расширяется. Если перенести события прошлой зимы — они в большей мере касались только Киева и Харькова. Но теперь под угрозой вся Украина", — такое мнение в комментарии Фокусу высказал энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Времени на восстановление разрушенного прошлой зимой очень мало. В Киеве ремонтируют некоторые пострадавшие от прилётов теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции. Но реальная картина такова: грубо говоря, они могли бы работать на 100%, а будут в лучшем случае на 70%. То есть проблемы с теплом всё равно останутся, даже если не будет прилётов и зима окажется не очень суровой.

"Проблемы с подачей тепла всё равно будут, особенно на Левом берегу. Киев более масштабный по объектам, есть большие мощности, а в других городах они слабее. Например, Львов или Одесса — если сила обстрелов будет такая же, как в Киеве в прошлую зиму, там может быть катастрофа. Но и если удары будут такими же или ещё сильнее — особенно по Киеву, по тепловой и электрической сети, по подстанциям, которые уже разбиты вокруг города, — ситуация станет критической", — считает эксперт.

Раньше существовало так называемое энергокольцо. Это система, при которой элементы энергетики Киевского региона могли заменять и поддерживать друг друга. Если выходила из строя одна подстанция, её нагрузку переключали на другую. Даже зимой 2022 года, когда наносили удары по подстанциям, удавалось переключаться на резервные линии и других производителей. Сейчас, как подчёркивает Корольчук, это уже невозможно. Поэтому зимой нас ждут ограничения электричества — даже если обстрелов не будет. А если они будут, мы увидим то же, что уже проходили: по 15–20 часов без света, постоянные аварийные ремонты.

Ситуация, по словам эксперта, держится на снижении потребления промышленности из-за ударов по заводам. Создаётся иллюзия, что энергии хватает. Но как только нагрузка выросла — месяц или две недели назад, всего на несколько дней — дефицит стал заметен. Основная проблема — подстанции. По данным "Укрэнерго", их повреждено на 38% больше.

"Оптимизма нет. Есть реализм: мы можем остаться без света, тепла и газа. В сентябре начнётся волна советов уезжать — такие разговоры уже появляются. Их будет намного больше, чем раньше. Разве что ситуация изменится политически. Но даже без обстрелов лучше не станет — слишком много разрушено. Всё работает на пределе, и люди этого часто не понимают. Ехать некуда. Из Киева — тем более. Ни в Тернополе, ни в Ровно мест нет, да и там тоже обстреливают. Домик в деревне — тоже не вариант. Риск остаётся везде, хотя, возможно, где-то в более тихом месте человек будет чувствовать себя спокойнее", — подчёркивает Корольчук.

Перспективы зимы: газ качают, и есть шанс, что он будет

Непростая ситуация складывается и с газом. В прошлом году, по словам энергетического эксперта, был дефицит, в этом — добыча упала. Планировали минус 1,5 млрд кубов, но, скорее всего, будет минус 2 млрд кубов.

Сейчас газ закачивают в хранилища, к зиме, вероятно, накопят до 15 млрд. Но есть риск: Россия бьёт не только по скважинам, но и по газораспределительным станциям. Их восстановить можно. А вот если повредят сами скважины — это ремонт на 2–3 месяца.

"Прошлой зимой ограничений по потреблению газа не было, потому что крупные потребители, теплоэлектростанции, почти не брали газ — их выбивали обстрелами. Давление в системе оставалось нормальным. Если зима будет стабильной, без перебоев в работе ТЭЦ, и потребление газа не упадёт — давление может просесть. Есть и обратный эффект: когда отключается свет, люди сами отключают газовые котлы, и нагрузка на систему падает. Всё взаимосвязано", — отмечает Корольчук.

Газовые генераторы тоже не спасут ситуацию, считает эксперт, хотя их и обещают построить 2,5 ГВт. Генераторы стоят локально, их не подключили к общей системе. "Укрэнерго" просит владельцев включиться в сеть и работать по команде — но это невыгодно. Каждый использует генератор только для себя. В общую энергосистему они не дают электроэнергию. Это иллюзия решения.

Нас зимой ждут реальные отключения света до 20 суток

Как подчёркивает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в данное время нет единой модели или единой системы, чтобы сказать, что вот сразу во всех городах пропадёт газ, свет, электроэнергия и так далее. Но уже понятно, что с электроэнергией будут проблемы с учётом возможных ударов по подстанциям. Мы можем реально и долго сидеть без электроэнергии.

"Нас будут ждать реальные отключения по 10, по 15, по 20 суток. Но это в случае, если они продолжат удары. Если в нынешней ситуации будут сильные холода, то мы как-то с небольшими отключениями по 2–4–6 часов справимся. Некоторые регионы сможем обеспечить полностью, некоторые нет. Киев — основной центр ударов и может вообще остаться без света на 3–5 дней, и без тепла, и без газа. И эти удары стоит ожидать ближе к зиме", — заявляет Фокусу Попенко.

Министерство энергетики уверяет, что построят и восстановят чуть ли не 5,5 гигаватта мощности. Но, как утверждает эксперт, он не верит в это.

"Я считаю, что это невозможно. Дай бог, чтобы они 500 мегаватт восстановили — и это уже будет величественная победа. Надо закрыть рот и ремонтировать, а не распространяться. А так начинаются разговоры: что-то не получается, что-то получается. Но даже если всё восстановят — это легко разбивается. Никакая защита не спасёт. На генерации защиты нет и быть не может. На ТЭЦ нельзя построить защиту. Там ее нет. Поэтому шанс, что всё снова рухнет, очень велик. Попадут в ТЭЦ-4 — её никто не восстанавливает. Попадут в ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 — и 80% Киева останется без тепла. И всё", — отмечает Попенко.

И пока для украинцев рисуется почти апокалиптический сценарий на зиму, деньги, предназначенные на ремонт станций, продолжают исчезать в карманах чиновников. СБУ сообщила, что во время ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС было похищено более 10 млн грн. Вместо новых труб закупили старые с поддельной маркировкой. Трём лицам сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы. Но не ясно, как исправить уже нанесенный ущерб.

Тем не менее украинцам нужно быть готовыми к зиме. На всё про всё осталось мало времени. В первую очередь — позаботиться о тепле и свете в своих домах, советует эксперт.

В многоквартирных домах необходимо срочно проверить и отремонтировать всю электрику, особенно состояние щитков. Установить инверторы с накопителями, чтобы насосы работали даже при отключениях. Это критически важно для домов выше пяти этажей.

В частном секторе сложнее: требуется больше средств, но зато не нужно ни с кем согласовывать. Обязательно поставьте инвертор с аккумуляторами, по возможности — солнечные панели, и тщательно проверьте всё оборудование.

Напомним, ранее Фокус писал, центральные и местные власти отчитываются о подготовке энергетической и коммунальной инфраструктуры к зиме, однако эксперты предупреждают: страна по-прежнему вступает в осенне-зимний период с рядом системных проблем.

А 13 июля в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам. Вопрос об энергетической безопасности Украины на предстоящую зиму уже включен в повестку дня, но вызывает оживленные дискуссии. Одним из ключевых пунктов повестки дня станет готовность Украины к предстоящему отопительному сезону.