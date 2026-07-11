Энергетика под прицелом атак РФ: в ЕС состоится встреча, посвященная готовности Киева к новой зиме

13 июля в Брюсселе состоится заседание Совета Европейского союза по иностранным делам. Вопрос об энергетической безопасности Украины на предстоящую зиму уже включен в повестку дня, но вызывает оживленные дискуссии.

Одним из ключевых пунктов повестки дня станет готовность Украины к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает "Суспильне".

В заседании лично примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Министры стран-членов сосредоточат внимание на нескольких направлениях: срочной поддержке систем противовоздушной обороны, финансовых потребностях, помощи в защите и восстановлении критически важной энергетической инфраструктуры, а также долгосрочных мерах по укреплению устойчивости энергосистемы страны.

"Распределение нагрузки важно в невоенной сфере, но особенно — в военной. Нынешняя ситуация, при которой очень небольшая группа государств-членов несет на себе львиную долю поддержки Украины, неприемлема. Это действительно становится всё большей проблемой", — сказал дипломат одной из стран-лидеров в поддержке Киева.

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В качестве примера он привёл количество шенгенских виз, которые в последнее время активно выдают россиянам Франция, Италия и Испания. По мнению собеседника, эти страны могли бы вносить чуть больший вклад в другом вопросе.

Перед официальным заседанием министры иностранных дел ЕС проведут неформальную встречу за завтраком с Андреем Сибигой и представителями двух украинских правозащитных организаций. Беседа будет посвящена гуманитарной ситуации в Украине, в частности судьбе гражданских лиц, удерживаемых Россией.

Ранее "Фокус" сообщал о том, в каких случаях свет могут отключать на 12 часов. В самом сложном сценарии графики отключений могут увеличиться до 10–12 часов в сутки, однако это будет зависеть от масштабов жары и последствий возможных обстрелов.

Впоследствии стало известно, как планируется сократить отключения электроэнергии. Среди прочего, правительство предлагает энергетикам "оптимизировать" ремонтные работы на атомных станциях, проводимые летом.