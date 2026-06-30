"До конца лета будет сложно": в каких случаях свет могут отключать на 12 часов, — эксперт

Украина может столкнуться с длительными ограничениями электроснабжения летом из-за дефицита генерации, высоких температур и возможных новых атак России на энергетическую инфраструктуру. В самом сложном сценарии графики отключений могут увеличиться до 10–12 часов в сутки, однако это будет зависеть от масштабов жары и последствий возможных обстрелов.

Как рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии для YouTube-канала "Суперпозиция", ситуация в энергетике остается напряженной из-за отсутствия достаточного количества генерирующих мощностей для покрытия пиковых нагрузок и рисков новых ударов по критически важным объектам.

По его словам, одним из главных факторов, который будет влиять на стабильность электроснабжения летом, является температура воздуха. Если в отдельных регионах при жаре до 30–35 градусов сейчас возможны кратковременные ограничения, то в случае масштабной аномальной жары свыше 35 градусов нагрузка на систему существенно возрастет.

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Эксперт пояснил, что в такой ситуации могут возникнуть проблемы не только с производством электроэнергии, но и с её передачей по сетям. Ведь даже имеющаяся мощность не всегда может быть доставлена конечным потребителям из-за технических ограничений системы.

"У нас на сегодняшний день существует проблема: у нас нет генерирующих мощностей, способных покрыть пиковые нагрузки с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00", — отметил Попенко.

Кроме того, он добавил, что ранее Украина покрывала часть своих потребностей за счет импорта электроэнергии из европейских стран. Однако увеличить поставки в необходимых объемах сложно, поскольку энергосистемы стран Европейского Союза также сталкиваются с дефицитом и высокими ценами на электроэнергию.

По словам Попенко, наиболее сложным периодом может стать вторая половина лета. Если на фоне уже существующих проблем Россия возобновит или усилит удары по энергетическим объектам, ситуация может повторить сценарий прошлого года.

"До конца лета нас ждет сложный период, и Украине придется вновь приспосабливаться к отключениям, менять привычный уклад жизни и планировать свое время", — подчеркнул эксперт.

Тем не менее специалист уточнил, что возможные отключения продолжительностью 10–12 часов не обязательно будут непрерывными. Скорее всего, графики будут формироваться по частям в течение суток — например, в утренние и вечерние часы пикового потребления.

Отдельным фактором риска остаются российские атаки. По словам Попенко, сейчас враг в основном сосредоточил удары на энергетических объектах в прифронтовых областях — в частности, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В то же время эксперт отметил, что пока основные удары наносятся именно по энергетике, а не по водоканалам. Однако повреждение электрической инфраструктуры автоматически создает риски для работы коммунальных предприятий, которые зависят от стабильного электроснабжения.

Кроме того, Попенко подчеркнул, что летом Россия может попытаться усилить давление на жилищно-коммунальную сферу, поскольку в этот период особенно важную роль играет стабильная работа систем водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что 1 июля по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Причиной ограничений, в частности, является рост нагрузки на энергосистему вследствие сильной жары.

Ранее, 28 июня, генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко предупреждал, что из-за сильной жары энергосистема Украины будет работать под значительной нагрузкой. Он отметил, что резкое увеличение потребления электроэнергии из-за использования кондиционеров может создать проблемы в отдельных регионах и привести к возобновлению графиков отключений.