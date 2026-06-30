"До кінця літа буде складно": у яких випадках світло можуть вимикати на 12 годин, — експерт

Україна може зіткнутися з тривалими обмеженнями електропостачання влітку через дефіцит генерації, високі температури та можливі нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. У найскладнішому сценарії графіки відключень можуть збільшитися до 10–12 годин на добу, однак це залежатиме від масштабів спеки та наслідків можливих обстрілів.

Як розповів глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі YouTube-каналу "Суперпозиція", ситуація в енергетиці залишається напруженою через відсутність достатньої кількості генерації для покриття пікових навантажень та ризики нових ударів по критичних об’єктах.

За його словами, одним із головних факторів, який впливатиме на стабільність електропостачання влітку, є температура повітря. Якщо в окремих регіонах за спеки до 30–35 градусів зараз можливі короткочасні обмеження, то у разі масштабної аномальної спеки понад 35 градусів навантаження на систему суттєво зросте.

Експерт пояснив, що у такій ситуації можуть виникнути проблеми не лише з виробництвом електроенергії, а й з її передачею через мережі. Адже навіть наявна потужність не завжди може бути доставлена до кінцевих споживачів через технічні обмеження системи.

Відео дня

"У нас на сьогодні проблема, що в нас немає генерації, яка б могла покрити пікові навантаження з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00", — зазначив Попенко.

Також він додав, що раніше частину потреб Україна компенсувала за рахунок імпорту електроенергії з європейських країн. Проте збільшити поставки в необхідних обсягах складно, оскільки енергосистеми країн Європейського Союзу також стикаються з дефіцитами та високими цінами на електроенергію.

За словами Попенка, найбільш складним періодом може стати друга половина літа. Якщо на тлі вже існуючих проблем Росія відновить або посилить удари по енергетичних об’єктах, ситуація може повторити сценарії попереднього року.

"До кінця літа буде складний період, і Україні доведеться знову адаптуватися до відключень, змінювати побут та планувати свій час", — наголосив експерт.

Та все ж фахівець уточнив, що можливі відключення тривалістю 10–12 годин не обов’язково будуть безперервними. Ймовірніше, графіки формуватимуться частинами протягом доби — наприклад, у ранкові та вечірні години найбільшого споживання.

Окремим фактором ризику залишаються російські атаки. За словами Попенка, зараз ворог переважно зосередив удари на енергетичних об’єктах у прифронтових областях — зокрема у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Водночас експерт зазначив, що поки основні удари спрямовані саме по енергетиці, а не по водоканалах. Однак пошкодження електричної інфраструктури автоматично створює ризики для роботи комунальних підприємств, які залежать від стабільного живлення.

Крім того, Попенко наголосив, що влітку Росія може намагатися посилити тиск на житлово-комунальну сферу, оскільки в цей період особливо важливою стає стабільна робота систем водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, що 1 липня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення. І, зокрема, причиною обмежень є зростання навантаження на енергосистему внаслідок сильної спеки.

Раніше, 28 червня, гендиректор компанії "Ясно" Сергій Коваленко попереджав, що через сильну спеку енергосистема України працюватиме під значним навантаженням. Він зазначив, що різке збільшення споживання електроенергії через використання кондиціонерів може створити проблеми в окремих регіонах і призвести до повернення графіків відключень.