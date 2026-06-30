Світла не буде до 5 годин: де та коли 1 липня в Україні діятимуть графіки відключень

Ввечері 1 липня в усіх областях України знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення. І, зокрема, причиною обмежень є зростання навантаження на енергосистему внаслідок сильної спеки.

Як повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram, у цей період обмеження торкнуться не лише побутових споживачів, а й бізнесу та промислових підприємств.

У компанії уточнили, що для населення застосовуватимуть графіки погодинних відключень в обсязі однієї черги. Водночас для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

За даними "Укренерго", причиною таких заходів стало різке збільшення споживання електроенергії через спекотну погоду. У вечірні години навантаження на енергосистему традиційно зростає, тому для збереження балансу енергетики змушені вводити тимчасові обмеження.

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Енергетики також попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від навантаження. Українцям радять стежити за оновленнями від своїх обленерго та по можливості зменшити використання потужних електроприладів у пікові години.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", — пишуть в "Укренерго".

Варто зауважити, що пчали запроваджувати погодинні відключення електроенергії цього літа з 30 червня. І зокрема, цього дня часовий проміжок відключень був ідентичним з 1 липня — з 17:00 до 22:00.

До цього, 28 червня гендиректор компанії "Ясно" Сергій Коваленко попереджав, що через аномальну спеку енергосистема України може працювати з підвищеним навантаженням. Він зазначав, що стрімке зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів, може спричинити проблеми в окремих регіонах та призвести до тимчасового повернення графіків відключень світла.

Крім того, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк пояснював, що у разі дефіциту електроенергії "Укренерго", найімовірніше, не розділятиме графіки відключень окремо для великих міст і сіл. За його словами, найскладніша ситуація зараз залишається на Лівобережжі Дніпра після втрати Запорізької АЕС, а Київ також є енергодефіцитним через високий рівень споживання електроенергії.