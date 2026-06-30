Як діятимуть графіки: відключення світла можуть застосовувати без поділу на міста і села, — нардеп

У разі дефіциту електроенергії графіки відключень, імовірно, не розділятимуть окремо для великих міст і сіл. Найскладніша ситуація зараз залишається на Лівобережжі Дніпра, яке є енергодефіцитним після втрати Запорізької АЕС.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Київ24" член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, "Укренерго", найімовірніше, застосовуватиме графіки відключень по всій країні або в регіонах із найбільшим дефіцитом електроенергії.

“Скоріше за все, "Укренерго" не буде розділяти великі міста і села. Розділити буде дуже складно”, — сказав він.

Нагорняк пояснив, що після втрати Запорізької атомної електростанції Лівобережжя Дніпра стало енергодефіцитним, адже там виробництво електроенергії менше за споживання. За його словами, уряд проводить аукціони, щоб залучити приватних інвесторів до будівництва вітрових і сонячних електростанцій, а також встановлення систем накопичення електроенергії для балансування енергосистеми.

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Окремо депутат зазначив, що Київ також залишається енергодефіцитним регіоном, оскільки є великим споживачем електроенергії.

Він додав, що столичні ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ зараз проходять відновлювальні роботи після важкої зими, водночас вони забезпечують місто не лише електроенергією, а й теплом.

Нагадаємо, увечері 28 червня генеральний директор компанії "Ясно" Сергій Коваленко повідомив про можливі труднощі в роботі енергосистеми через сильну спеку. За його словами, через зростання споживання електроенергії та підвищене навантаження на мережі в окремих регіонах не виключали запровадження відключень світла.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев також заявляв, що температура повітря понад +30 градусів може спричинити локальні відключення електроенергії. Водночас він наголошував, що запровадження масштабних графіків відключень по всій Україні наразі є малоймовірним.