Масові графіки відключень електроенергії влітку: експерт відповів, чи загрожують вони українцям

Наступного тижня синоптики прогнозують в Україні спеку з температурою від +30 градусів і вище. Питання щодо наявності електроенергії, яка забезпечує роботу кондиціонерів, знову турбує громадян.

У яких випадках у країні можливі відключення електроенергії та наскільки тривалими й масштабними вони будуть, розповів у ефірі "Вечір.LIVE" експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, відключення можливі лише в крайніх випадках. Наприклад, якщо обладнання вийде з ладу, то вони більш ніж ймовірні.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев про ситуацію з відключеннями електроенергії

"Також можливі превентивні відключення, якщо Сили оборони України помітять, що на енергетичні об’єкти готується атака ЗС РФ. Також можливі аварійні відключення після негоди, наприклад, сильного вітру", — каже гість ефіру.

Однак графіки стабілізаційних відключень на всій території України — це малоймовірний сценарій.

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"У години пікового навантаження можливе обмеження електропостачання, але не на всій території України, а в окремих регіонах. Наприклад, якщо в якомусь із них температура становитиме +35 протягом тижня і більше. Звичайно, не можна відкидати й такі погодні сценарії, але істотного дефіциту електроенергії, на мій погляд, прогнозувати не варто, бо для цього немає підстав", — запевнив експерт.

Кондиціонери перевантажують електромережі: за яких обставин знову будуть відключення світла

Тим часом температура повітря в Україні не знижується, а спека посилюється. Підвищене навантаження на енергосистему зберігається. Через це найближчим часом обмеження електропостачання як для промислових підприємств, так і для побутових споживачів, все ж можливі, заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, критичний етап для енергосистеми розпочався кілька днів тому, перші ознаки перевантаження вже спостерігалися в Києві.

"Ми вже двічі спостерігали такі випадки на лівому березі столиці, коли через надмірне навантаження виходило з ладу обладнання підстанцій, що відповідає за розподіл електроенергії", — зазначив експерт.

Ігнатьєв пояснив, що головною причиною є різке зростання споживання електроенергії під час спеки. Значна кількість українців одночасно використовує кондиціонери та іншу кліматичну техніку, що створює додаткове навантаження на мережі.

На його думку, літній сезон може виявитися складним для енергосистем. Експерт також нагадав про заяву голови НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, який раніше попереджав про можливість тимчасових обмежень електропостачання у вечірній час.

Мова йде насамперед про години після заходу сонця, коли сонячні електростанції вже не виробляють електроенергію, але через спеку попит на кондиціонери залишається дуже високим. За оцінками, тривалість можливих обмежень може сягати п’яти годин.

Енергетик також зазначив, що нинішня середньодобова температура близько 28,5 °C за рівнем навантаження на енергосистему порівнянна із зимовими морозами на рівні -15 °C.

Водночас він наголосив, що минулої зими додатковим фактором стали масові російські удари по енергетичній інфраструктурі, тоді як зараз головний виклик пов’язаний саме зі стрімким зростанням споживання електроенергії через аномальну спеку.

Нагадаємо, що Україна має високі шанси пережити літо без графіків відключень електроенергії, якщо Росія не відновить масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, про що заявляв і голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра.

За відсутності обстрілів та істотних пошкоджень об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії ймовірність обмежень споживання буде мінімальною.

Нагадаємо, що Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями світла влітку 2026 року. За песимістичним сценарієм дефіцит потужності може сягнути 6,2 ГВт, що становитиме майже 40% від прогнозованого попиту.

Раніше у Верховній Раді прогнозували, що влітку енергосистема України працюватиме стабільно. Водночас у разі виникнення дефіциту генерації можливі короткочасні відключення електроенергії у вечірні години тривалістю до 1–2 годин.