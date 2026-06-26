Массовые графики отключений света летом: эксперт ответил, грозят ли они украинцам

На следующей неделе синоптики обещают в Украине зной с показателями от +30 градусов и выше. Вопрос наличия электричества, которое обеспечивает работу кондиционеров, снова тревожит граждан.

В каких случаях в стране возможны отключения света и насколько продолжительными и масштабными они будут, рассказал в эфире "Вечір.LIVE" эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, отключения возможны только в крайних случаях. Например, если из строя будет выходит оборудование, то они более чем вероятны.

"Возможны также превентивные отключения в случае если Силы обороны Украины увидят, что на энергетические объекты готовится атака ВС РФ. Также возможны аварийные отключения после какой-то непогоды, вроде сильного ветра", — говорит гость эфира.

Однако графики стабилизационных отключений по всей территории Украины — это маловероятный сценарий.

Відео дня

"В пиковые часы возможно ограниченное электроснабжение, но не по всей территории Украины, а в отдельных регионах. Например, если в каком-то из них будет +35 на протяжении недели и больше. Конечно, нельзя отбрасывать и такие погодные сценарии, но существенной нехватки электроэнергии, на мой взгляд прогнозировать не стоит, потому что для этого нет оснований", — заверил эксперт.

О том, что у Украины есть высокие шансы пережить лето без графиков отключений электроэнергии, если Россия не возобновит масштабные удары по энергетической инфраструктуре, заявлял и глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра.

При отсутствии обстрелов и существенных повреждений объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии вероятность ограничений потребления будет минимальной.

Напомним, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями света летом 2026 года. По пессимистическому сценарию дефицит мощности может достичь 6,2 ГВт, что составит почти 40% от прогнозируемого спроса.

Ранее в Верховной Раде прогнозировали, что летом энергосистема Украины будет работать стабильно. В то же время в случае возникновения дефицита генерации возможны кратковременные отключения электроэнергии в вечерние часы продолжительностью до 1–2 часов.