Украина может пережить лето без отключений света: эксперт назвал три условия

У Украины есть высокие шансы пережить лето без графиков отключений электроэнергии, если Россия не возобновит масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Дополнительным фактором может стать отсутствие продолжительной сильной жары.

Об этом сообщил в блиц-интервью "Телеграфу" председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра.

По его словам, повышение температуры в конце недели не будет ни устойчивым, ни продолжительным.

"Жара выше 27–28 градусов прогнозируется только в западных и южных областях, на остальной территории Украины, согласно прогнозу, температура не превысит 28 градусов", — сказал он.

Эксперт отметил, что при отсутствии обстрелов и существенных повреждений объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии вероятность ограничений потребления будет минимальной.

"При отсутствии обстрелов и существенных повреждений объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии вероятность ограничений потребления электроэнергии (графиков отключений) минимальна", — подчеркнул Голиздра.

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Среди факторов, которые будут способствовать стабильности энергосистемы, он назвал профицит электроэнергии в западных областях, пик сезонной мощности солнечных электростанций и возможность компенсировать вечерний рост потребления электроэнергии за счет импорта.

По словам эксперта, пропускная способность межгосударственных линий электропередачи позволяет импортировать до 2,4 ГВт электроэнергии.

"Мощность линии позволяет импортировать до 2,4 ГВт, а в последние недели мы практически не импортировали электроэнергию", — подытожил он.

Напомним, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями света летом 2026 года. По пессимистическому сценарию дефицит мощности может достичь 6,2 ГВт, что составит почти 40% от прогнозируемого спроса.

Ранее в Верховной Раде прогнозировали, что летом энергосистема Украины будет работать стабильно. В то же время в случае возникновения дефицита генерации возможны кратковременные отключения электроэнергии в вечерние часы продолжительностью до 1–2 часов.