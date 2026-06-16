Україна може пройти літо без відключень світла: експерт назвав три умови

Україна має високі шанси пройти літо без графіків відключень електроенергії, якщо Росія не відновить масштабні удари по енергетичній інфраструктурі. Додатковим фактором може стати відсутність тривалої сильної спеки.

Про це повідомив у бліцінтерв’ю “Телеграфу” голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра.

За його словами, підвищення температури наприкінці тижня не буде ані стійким, ані тривалим.

“Спека вище 27–28 градусів прогнозується тільки в західних та південних областях, решта території України за прогнозом — до 28 градусів”, — сказав він.

Експерт зазначив, що за відсутності обстрілів і суттєвих пошкоджень об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії ймовірність обмежень споживання буде мінімальною.

“За умови відсутності обстрілів і суттєвих пошкоджень об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, ймовірність обмежень споживання електроенергії (графіків відключень) мінімальна”, — наголосив Голіздра.

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Серед факторів, які підтримуватимуть стабільність енергосистеми, він назвав енергопрофіцит західних областей, пік сезонної потужності сонячних електростанцій та можливість компенсувати вечірнє зростання споживання електроенергії імпортом.

За словами експерта, потужність міждержавних перетинів дозволяє імпортувати до 2,4 ГВт електроенергії.

“Потужність перетину дозволяє імпортувати до 2,4 ГВт, а останніми тижнями ми майже не імпортували електрику”, — резюмував він.

Нагадаємо, що Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями світла влітку 2026 року. За песимістичним сценарієм нестача потужності може сягнути 6,2 ГВт, що становитиме майже 40% від прогнозованого попиту.

Раніше у Верховній Раді прогнозували, що влітку енергосистема України працюватиме стабільно. Водночас у разі виникнення дефіциту генерації можливі короткочасні відключення електроенергії у вечірні години, тривалістю до 1–2 годин.