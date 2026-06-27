"Вступили в необратимый период": энергоэксперт предупредил об отключениях света из-за жары (видео)

В Украине на следующей неделе ожидается значительное повышение температуры. Эксперты отмечают, что жаркая погода может повлиять на возобновление веерных отключений.

При нынешней погоде и росте столбика термометра украинцам следует ожидать отключений продолжительностью до 5 часов ежедневно. Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире телеканала "Новости. Live".

"Еще три суток назад мы вступили в необратимый период этого лета. Речь идет о системных ограничениях как для промышленных, так и для бытовых потребителей", — говорит специалист.

Он добавляет, что недавние отключения на левом берегу Киева произошли именно из-за роста потребления и перегрузки сети. Г-н Игнатьев отмечает, что в период жары отключения будут происходить в основном в вечернее время.

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"Самая сложная ситуация сложится вечером. Когда солнечные электростанции прекращают работу, украинцы возвращаются домой и массово включают кондиционеры, что приводит к критическому дефициту", — отмечает специалист.

Ранее "Фокус" сообщал, что в "Укрэнерго" предупреждают о возвращении графиков летом. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечает, что при отсутствии вражеских ударов у энергосистемы есть высокие шансы работать без ограничений.

Впоследствии стало известно о возможных отключениях электричества летом для украинцев. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев добавляет, что отключения возможны лишь в крайних случаях.