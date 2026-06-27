"Зайшли в незворотній період": енергоексперт попередив про відключення світла через спеку (відео)

В Україні передбачається суттєве зростання температури наступного тижня. Фахівці вказують, що фактор жаркої погоди може вплинути на повернення віялових відключень.

За теперішньої погоди та зростання стовпчика термометра українцям слід очікувати відключень тривалістю до 5 години щодня. Про це розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв для телеканалу Новини. Live.

"Ми ще 3 доби тому зайшли в незворотній період для цього літа. Це системні обмеження як промислових, так і побутових споживачів", — говорить фахівець.

Він додає, що нещодавні відключення на лівому березі Києва стали саме через зростання споживання та перевантаження мережі. Пан Ігнатьєв додає, що основний час відключення під час спеки припадатиме на вечірній час.

"Найскладнішою ситуація буде ввечері. Коли сонячна генерація припиняє роботу, українці повертаються додому і масово вмикають охолодження, створюючи критичний дефіцит", — вказує фахівець.

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Раніше Фокус повідомляв про те, що в Укренерго попереджують про повернення графіків улітку. Голова правління Укренерго Віталій Зайченко відзначає, що за відсутності ворожих ударів енергосистема має високі шанси працювати без обмежень.

Згодом стало відомо про можливі відключення світла влітку для українців. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев додає, що відключення можливі лише в крайніх випадках.