Масові графіки відключень електроенергії влітку: експерт відповів, чи загрожують вони українцям

Наступного тижня синоптики прогнозують в Україні спеку з температурою від +30 градусів і вище. Питання щодо наявності електроенергії, яка забезпечує роботу кондиціонерів, знову турбує громадян.

У яких випадках у країні можливі відключення електроенергії та наскільки тривалими й масштабними вони будуть, розповів у ефірі "Вечір.LIVE" експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, відключення можливі лише в крайніх випадках. Наприклад, якщо обладнання вийде з ладу, то вони більш ніж ймовірні.

"Також можливі превентивні відключення, якщо Сили оборони України помітять, що на енергетичні об’єкти готується атака ЗС РФ. Також можливі аварійні відключення після негоди, наприклад, сильного вітру", — каже гість ефіру.

Однак графіки стабілізаційних відключень на всій території України — це малоймовірний сценарій.

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"У години пікового навантаження можливе обмеження електропостачання, але не на всій території України, а в окремих регіонах. Наприклад, якщо в якомусь із них температура триматиметься на рівні +35 протягом тижня і більше. Звичайно, не можна відкидати й такі погодні сценарії, але істотного дефіциту електроенергії, на мій погляд, прогнозувати не варто, бо для цього немає підстав", — запевнив експерт.

Про те, що Україна має високі шанси пережити літо без графіків відключень електроенергії, якщо Росія не відновить масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, заявляв і голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра.

За відсутності обстрілів та істотних пошкоджень об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії ймовірність обмежень споживання буде мінімальною.

Нагадаємо, що Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями світла влітку 2026 року. За песимістичним сценарієм дефіцит потужності може сягнути 6,2 ГВт, що становитиме майже 40% від прогнозованого попиту.

Раніше у Верховній Раді прогнозували, що влітку енергосистема України працюватиме стабільно. Водночас у разі виникнення дефіциту генерації можливі короткочасні відключення електроенергії у вечірні години тривалістю до 1–2 годин.