Как будут действовать графики: отключения света могут применяться без разграничения между городами и селами, — депутат

В случае дефицита электроэнергии графики отключений, вероятно, не будут разделяться отдельно для крупных городов и сел. Самая сложная ситуация сейчас сохраняется на Левобережье Днепра, которое испытывает дефицит электроэнергии после потери Запорожской АЭС.

Об этом заявил в эфире телеканала "Киев24" член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, "Укрэнерго", скорее всего, будет применять графики отключений по всей стране или в регионах с наибольшим дефицитом электроэнергии.

"Скорее всего, "Укрэнерго" не будет проводить разграничение между крупными городами и селами. Разделить их будет очень сложно", — сказал он.

Нагорняк пояснил, что после потери Запорожской атомной электростанции Левобережье Днепра стало энергодефицитным, ведь там производство электроэнергии меньше, чем потребление. По его словам, правительство проводит аукционы, чтобы привлечь частных инвесторов к строительству ветровых и солнечных электростанций, а также к установке систем накопления электроэнергии для балансирования энергосистемы.

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В частности, депутат отметил, что Киев также остается энергодефицитным регионом, поскольку является крупным потребителем электроэнергии.

Он добавил, что столичные ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ в настоящее время проходят восстановительные работы после суровой зимы, при этом они обеспечивают город не только электроэнергией, но и теплом.

Напомним, вечером 28 июня генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко сообщил о возможных затруднениях в работе энергосистемы из-за сильной жары. По его словам, из-за роста потребления электроэнергии и повышенной нагрузки на сети в отдельных регионах не исключалось введение отключений света.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев также заявлял, что температура воздуха выше +30 градусов может привести к локальным отключениям электроэнергии. В то же время он подчеркивал, что введение масштабных графиков отключений по всей Украине в настоящее время маловероятно.