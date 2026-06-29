В Украину возвращаются отключения света: где и когда применят графики

Сильная жара, накрывшая Украину, уже привела к тому, что в некоторых регионах предупредили о будущих отключениях света, а также есть случаи, когда энергосистема не выдерживает нагрузки из-за массовой работы кондиционеров.

Генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко еще накануне вечером предупредил о том, что Украина вместе с Европой входит в пик аномальной жары, а это значит, что растет нагрузка на систему. По его словам, каждые +3 на термометре добавляют около 100 МВт нагрузки.

Кроме того, сейчас часть инфраструктуры находится в ремонтах, а часть работает буквально на грани своих возможностей.

"Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как всегда во время войны, следует быть готовыми к разным сценариям. Павербанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними", — говорится в его сообщении в соцсети.

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Отключения света: какие регионы будут с графиками

АТ "Запорожьеоблэнерго" уже предупредило абонентов о том, что завтра, 30 июля, в области возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди одновременно.

Окончательное решение и продолжительность отключений пообещали предоставить позже.

Аналогичное решение озвучили в "Прикарпатьеоблэнерго", опубликовав графики отключений на завтра.

В Ивано-Франковске ста же ситуация.

В "Хмельницкийоблэнерго" также предупреждают о возможных ограничениях электроснабжения на 30 июня 2026 года.

"Для потребителей категории промышленности и бизнеса Хмельницкой области 30 июня 2026 в период с 16:00 до 22:00 предусматривается возможность применения графиков ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей). Для всех категорий потребителей Хмельницкой области в указанный период возможно введение графиков почасовых отключений электрической энергии с 16:00 до 22:00 в объеме 1 очереди", — заявили в компании.

Аналогичное предупреждение опубликовали и в "Николаевоблэнерго". Также графики применят в Черкассах и Кропивицком.

Система не выдерживает

Одновременно с информацией о возвращении ГПО зафиксированы случаи аварийных отключений. Так, в Боярке Киевской области из-за жары электросеть не выдержала повышенной нагрузки, что привело к аварийному отключению электроэнергии в нескольких районах города.

Местные паблики сообщают, что коммунальные и аварийные службы уже работают на местах, чтобы как можно быстрее локализовать повреждения и проверить состояние электрооборудования, а жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Накануне в "Укрэнерго" обещали, что 29 июня отключений света не будет, и просили перенести использование мощныхэлектроприборов на период с 10.00 до 16.00. Абонентам рекомендуют использовать электричество экономнее в промежутке с 18:00 до 22:00.

Отметим, что энергетический эксперт Станислав Игнатьев еще на прошлой неделе предупредил о грядущих отключениях света из-за жары.

Его коллега Владимир Омельченко также утверждает, что по пессимистическому сценарию отключений электроэнергии в Украине не избежать. И они будут длиться до 8 часов в сутки.