В Україні знову запроваджують відключення електроенергії: де і коли будуть застосовувати графіки

Сильна спека, що охопила Україну, вже призвела до того, що в деяких регіонах попередили про майбутні відключення електроенергії, а також трапляються випадки, коли енергосистема не витримує навантаження через масове використання кондиціонерів.

Генеральний директор компанії "Ясно" Сергій Коваленко ще вчора ввечері попередив, що Україна разом із Європою вступає у пік аномальної спеки, а це означає, що навантаження на систему зростає. За його словами, кожні +3 на термометрі додають близько 100 МВт навантаження.

Крім того, наразі частина інфраструктури перебуває на ремонті, а частина працює буквально на межі своїх можливостей.

"Саме тому найближчими днями енергосистема працюватиме в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як завжди під час війни, слід бути готовими до різних сценаріїв. Портативний зарядний пристрій, заряджені гаджети та трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", — йдеться в його дописі в соцмережі.

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Відключення електроенергії: які регіони перейдуть на графіки

АТ "Запоріжжяобленерго" вже попередило абонентів про те, що завтра, 30 липня, в області можливе застосування графіків погодинних відключень у обсязі однієї черги одночасно.

Остаточне рішення та тривалість відключень пообіцяли повідомити пізніше.

Аналогічне рішення оприлюднили в "Прикарпаттяобленерго", опублікувавши графіки відключень на завтра.

В Івано-Франківську ситуація така ж.

У "Хмельницькообленерго" також попереджають про можливі обмеження електропостачання 30 червня 2026 року.

"Для споживачів категорії промисловості та бізнесу Хмельницької області 30 червня 2026 року в період з 16:00 до 22:00 передбачається можливість застосування графіків обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі (5 черг). Для всіх категорій споживачів Хмельницької області у зазначений період можливе запровадження графіків погодинних відключень електроенергії з 16:00 до 22:00 в обсязі 1 черги", — заявили в компанії.

Аналогічне попередження опублікували й у "Миколаївобленерго". Також графіки застосовуватимуть у Черкасах та Кропивицькому.

Система не витримує

Одночасно з повідомленням про відновлення електропостачання зафіксовано випадки аварійних відключень. Так, у Боярці Київської області через спеку електромережа не витримала підвищеного навантаження, що призвело до аварійного відключення електроенергії в кількох районах міста.

Місцеві групи у соцмережах повідомляють, що комунальні та аварійні служби вже працюють на місцях, щоб якомога швидше локалізувати пошкодження та перевірити стан електрообладнання, а мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Напередодні в "Укренерго" пообіцяли, що 29 червня відключень світла не буде, і попросили перенести використання потужних електроприладів на період з 10:00 до 16:00. Абонентам рекомендують економніше використовувати електроенергію в проміжку з 18:00 до 22:00.

Зазначимо, що енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв ще минулого тижня попередив про майбутні відключення електроенергії через спеку.

Його колега Володимир Омельченко також стверджує, що за песимістичним сценарієм відключень електроенергії в Україні не уникнути. І вони триватимуть до 8 годин на добу.