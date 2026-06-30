Света не будет до 5 часов: где и когда 1 июля в Украине будут действовать графики отключений

Вечером 1 июля во всех областях Украины вновь будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Причиной ограничений, в частности, является рост нагрузки на энергосистему из-за сильной жары.

Как сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram, в этот период ограничения коснутся не только бытовых потребителей, но и бизнеса, а также промышленных предприятий.

В компании уточнили, что для населения будут применяться графики почасовых отключений в объеме одной очереди. В то же время для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

По данным "Укрэнерго", причиной таких мер стало резкое увеличение потребления электроэнергии из-за жаркой погоды. В вечерние часы нагрузка на энергосистему традиционно возрастает, поэтому для поддержания баланса энергетики вынуждены вводить временные ограничения.

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Энергетики также предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от нагрузки. Украинцам рекомендуют следить за обновлениями от своих облэнерго и по возможности сократить использование мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки.

"Пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!", — пишут в "Укрэнерго".

Стоит отметить, что этим летом с 30 июня начали вводить почасовые отключения электроэнергии. В частности, в этот день временной интервал отключений был таким же, как и с 1 июля — с 17:00 до 22:00.

До этого, 28 июня, генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко предупреждал, что из-за аномальной жары энергосистема Украины может работать с повышенной нагрузкой. Он отмечал, что стремительный рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров, может вызвать проблемы в отдельных регионах и привести к временному возобновлению графиков отключений света.

Кроме того, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк пояснил, что в случае дефицита электроэнергии "Укрэнерго", скорее всего, не будет разделять графики отключений отдельно для крупных городов и сел. По его словам, самая сложная ситуация сейчас сохраняется на Левобережье Днепра после потери Запорожской АЭС, а Киев также испытывает дефицит электроэнергии из-за высокого уровня потребления электроэнергии.