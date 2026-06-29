Отключения света возвращаются: у кого и когда в Украине 30 июня не будет электроэнергии

Украинцев предупредили о возможных изменениях в режиме электроснабжения уже в ближайшее время. Так, уже с 30 июня по всей стране вновь будут действовать временные ограничения, которые могут затронуть как предприятия, так и бытовых потребителей.

Как говорится в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на странице в Telegram, 30 июня во всех областях Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии.

По сообщению энергетиков, с 17:00 до 22:00 для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности. В этот же период времени для всех категорий потребителей будут введены почасовые отключения электроэнергии.

Отмечается, что для населения объем ограничений составит от 0,5 до 1 очереди. Однако окончательный порядок применения графиков будут определять операторы систем распределения в каждом регионе отдельно.

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В "Укрэнерго" пояснили, что такие меры необходимы из-за сложной ситуации в энергосистеме и значительного роста потребления электроэнергии, в частности в связи с жарой.

"Причина введения ограничений — значительный рост энергопотребления из-за жаркой погоды", — отмечают энергетики.

Однако отмечается, что ситуация может меняться в течение дня в зависимости от состояния энергосистемы.

"Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения", — пишет "Укрэнерго".

Стоит напомнить, что ещё 28 июня вечером генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко предупредил о возможных сложностях в работе энергосистемы из-за сильной жары. Так, из-за роста потребления электроэнергии и большой нагрузки на сети в отдельных регионах начали предупреждать о возможных отключениях света.

Кроме того, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев ранее сообщал СМИ, что из-за сильной жары с температурой свыше +30 градусов в Украине в отдельных случаях возможны отключения электроэнергии. В то же время он отмечал, что масштабные стабилизационные графики по всей стране остаются маловероятными.

Также Фокус сообщал, что, по словам председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, в июле и августе в Украине возможны отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в пиковые периоды. Такой сценарий возможен в случае сочетания продолжительной жары с массированными атаками России на энергетическую инфраструктуру страны.