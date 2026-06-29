Відключення світла повертаються: у кого та коли в Україні 30 червня не буде електроенергії

Українців попередили про можливі зміни у режимі електропостачання вже найближчим часом. Так, вже з 30 червня по всій країні знову будуть діяти тимчасові обмеження, які можуть торкнутися як підприємств, так і побутових споживачів.

Як йдеться в дописі Національної енергетичної компанії "Укренерго" на сторінці Telegram, 30 червня в усіх областях України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

За повідомленням енергетиків, із 17:00 до 22:00 для промислових підприємств та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. У цей же проміжок часу для всіх категорій споживачів запровадять погодинні відключення електроенергії.

Зазначається, що для населення обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1 черги. Та все ж остаточний порядок застосування графіків визначатимуть оператори систем розподілу в кожному регіоні окремо.

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В "Укренерго" пояснили, що такі заходи необхідні через складну ситуацію в енергосистемі та значне збільшення рівня споживання електроенергії, зокрема внаслідок спеки.

"Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду", зазначають енергетики.

Однак, зазначається, що ситуація може змінюватися протягом дня залежно від стану енергосистеми.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу", — пише "Укренерго".

Варто нагадати, що ще 28 червня ввечері генеральний директор компанії "Ясно" Сергій Коваленко попередив про можливі складнощі в роботі енергосистеми через сильну спеку. Так, через зростання споживання електроенергії та велике навантаження на мережі в окремих регіонах почали попереджати про можливі відключення світла.

Крім того, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев раніше розповідав ЗМІ, що через сильну спеку з температурою понад +30 градусів в Україні в окремих випадках можливі відключення електроенергії. Водночас він зазначав, що масштабні стабілізаційні графіки по всій країні залишаються малоймовірними.

Також Фокус писав, що, за словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченка, у липні та серпні в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до п’яти годин у пікові періоди. Такий сценарій можливий у разі поєднання тривалої спеки з масованими атаками Росії на енергетичну інфраструктуру країни.